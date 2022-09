EXCLUSIV! Corina Crețu la EVZ Play: Agricultura este singurul domeniu din România cu o absorbție de 100% (VIDEO)

Așadar, fostul comisar european a explicat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital că „singurul domeniu unde avem 100% absorbție este cel al agriculturii”.

„Pentru mine este o enigmă faptul că după atâția ani în care s-a vorbit de oportunități uriașe pe care le are România, acum când este vorba de implementare banii așteaptă la Bruxelles. Banii nu au fost niciodată problema pentru România.

În perioada 2007-2014 am absorbit 92%, pentru că am făcut un lucru care astăzi nu se mai face. De pildă, preluarea datoriilor, a creditelor pe care România le avea pentru Autostrada soarelui, autostrada Timișoarei.

Erau lucruri deja create pentru care România era înecată în datorii la Banca Europeană de Dezvoltare. 3 miliarde au fost salvate prin aceste proiecte retrospective. (…) Să avem o mai mare experientă, astăzi suntem la o rată de absorbție de sub 60%.

Singurul domeniu unde avem 100% absorbție este cel al agriculturii, iar aici s-a făcut o derogare că Guvernul României sa poată deconta toate cheltuielile făcute pentru refugiați”, a declarat Corina Crețu la EVZ Play.

Suntem țara unde pleacă cei mai mulți tineri

De asemenea, Corina Crețu a amintit de faptul că „suntem țara unde pleacă cei mai mulți tineri”. Potrivit fostului comisar, problema tinerilor este ca nu reușesc să aibă experiență și au nevoie de niște angajatori care primesc un stimul pentru a colabora cu ei.

„Suntem țara unde pleacă cei mai mulți tineri (…) avem 3% absorbție pentru investiția în cei tineri și Slovacia ne-a depășit. Problema tinerilor este ca nu reușesc să aibă experiență și au nevoie de niște angajatori care primesc un stimul pentru a colabora cu ei, acesta este un fond european pentru investiții în tineret, garanția europeană pentru tineret.

Avem contractări de cam de 75% care nu s-au cheltuit, din păcate nu s-a făcut nimic din ei (….) La statele care au proiecte în derulare s-a trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care s-a anunțat că se blochează la ora actuală lucrările datorită creșterilor la materiale, fierul și bitum-ul au crescut de 7 ori.

Unele din companiile de construcții nu mai vor sa continue deoarece contractele făcute la început au alte prețuri fata de preturile din prezent. Statele nu pot suporta singure aceste diferențe care s-au creat la nivel economic.

Pană acum s-a luat prefinanțarea care se dă automat, s-a făcut prima cerere de plata în valoare de 2,5 miliarde. Cererea de plată a fost amânată pentru că sistemul informatic românesc nu conținea informații privind beneficiarii finali la care ajung plățile. Ultimul termen este 16 septembrie pentru a se finaliza solicitarea de plată.

Proiectele din PNRR în România nu sunt publicate, este o lipsă de transparență care pe mine mă îngrijorează. Pe lângă spitale regionale care au 2027, mai sunt încă 3 spitale pe care le-a anunțat președintele României, la Focșani, Brașov si Sibiu, termen de contractare este 2023 și termenul de realizare 2027, noi care nu nu am reușit sa facem 3 spitale regionale în 15 ani în Europa de vest nu merg parteneriatele public-private.

Eu am semnat împreună cu domnul Ponta aceste spitale regionale în programul regional privat din 2015, în 2017, văzând că nu se întâmplă nimic am venit aici în București și împreună cu banca mondială am vorbit să facem ceva, s-a stabilit ca se vor face studiile de fezabilitate cu Banca Europeană de Investiții care s-au făcut într-un an, nu existau amplasamentele. Cioloș nu dădea aprobarea la Craiova. La Iași se bloca pentru ca se băteau doua comune între ele”, a completat fostul comisar european.