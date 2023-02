Ȋn decembrie anul trecut, România toată a luat foc atunci când Austria ne-a refuzat dreptul de a intra în spațiul Schengen.

Mircea Diaconu: Nicio țară nu are niciun instrument de a veni la tine să-ți controleze ție frontierele

Invitat vineri, 3 februarie, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube „Hai România” al EVZ Capital, cunoscutul actor și fost europarlamentar Mircea Diaconu a analizat această decizie controversată luată la vârful Europei împotriva noastră.

„La nivelul ăsta de Schengen, consensul ar trebui să funcționeze așa. Tratatul de aderare spune clar când și în ce condiții primim intrarea în Schengen. Aia s-a întâmplat în 2011: Frontex-ul, alte structuri de tip Comisia Europeană, tehnice… vin, verifică și-ți dau un aviz tehnic, care e acceptat prin consens de toată lumea.

Nicio țară nu are niciun instrument de a veni la tine să-ți controleze ție o țară egală în drepturi, să zică „Am venit să-ți verific frontiera!”. Nu există așa ceva. E aberant. Și uite cum stau toți așa și se miră.

Eu vreau să nu poată să nu ne vrea în Schengen. Și aici se pot elimina acest gen de voturi, acest veto, care nu e desemnat ca atare veto… consens și ei zic „Nu e consens, că nu vreau eu”. Ăia mari hotărăsc prin vot. Dar care e problema ca ăia mici să se unească, pentru că în clipa aia, dacă e prin vot, votul Germaniei și votul României sunt egale.

Ȋn clipa aia, când Germania are nevoie, Franța, Italia, de votul tău pentru un subiect al său vine la tine și bate la tine. Acum cine bate? Nu bate nimeni. Li se fâlfâie!

Trebuie stabilit prin tratate pe ce subiecte să funcționeze consensul. Consensul pe Schengen e ok, dar n-a vrut Austria. Dar nu trebuia să nu vrea…”, a declarat Mircea Diaconu, invitatul de vineri, 3 februarie, al lui Mirel Curea și Dan Andronic.

Greșeala uriașă făcută de Traian Băsescu și continuată de Klaus Iohannis

Ȋntrebat de ce nu ne-a vrut Austria în spațiul Schengen, Mircea Diaconu a explicat că nu se pune problema unui refuz de la nivelul întregii țări, ci doar a anumitor persoane, care au avut decizia în mâini.

Mai mult, Diaconu a indicat și o eroare gravă pe care a făcut atât Traian Băsescu, cât și Klaus Iohannis.

„Nu toată Austria are ceva cu noi, are domnul (cancelarul Karl Nehammer – n.r.), care are și figură de rasist ușor și zâmbetele alea false și rigide. El și cu o parte din partidul lui, nici măcar președintele lor. Președintele lor e un om extraordinar, am toată admirația.

Cine nu te vrea? Unul, la un moment dat, într-o zonă politică nu ne vrea. Și-atunci europarlamentarul român are liniștea să zică: „Am vorbit cu toți colegii mei, fără probleme!”

Din 2011, avem toate temele făcute. Dacă la masa Consiliului, pentru că acolo e cheia, era altcineva decât domnul Băsescu și după aia domnul Iohannis, zicea așa: „Dragi colegi, cu toată dragostea și prețuirea, noi românii considerăm că suntem nedreptățiți de mecanism. Noi am îndeplinit, avem temele făcute și nu intrăm”.

Drept pentru care ne duce la Curtea de la Luxemburg și nu dăm în judecată, pentru că e o curte de arbitraj… ceri un arbitraj pe subiectul ăsta. Ceri să se respecte tratatele, de-aia s-a făcut această curte, e un fel de Curte Constituțională… și se rezolva de multă vreme.

Președinția noastră din 2011, zic eu, trebuia să facă acest simplu gest, un arbitraj. Dura 2-3 ani, care-i problema? Acum la fel, se poate face acum. Nu faci o adversitate, e o aiureală (o plângere penală – n.r.)”, a mai explicat fostul europarlamentar Mircea Diaconu, în cadrul podcastului difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

Ȋntreaga emisiune poate fi urmărită mai jos. Vizionare plăcută!