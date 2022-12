„O vizită făcută într-un moment în care lucrurile sunt complicate. În zona europeană lumea se gândește la pace, dar Zelenski spune că războiul va continua. Lumea spune că a obosit, economiile merg greu, iar Zelenski îi cere lui Biden bani mai mulți.

Am citit o analiză făcută de CNN unde vorbesc de discuții care au avut loc, discuții despre condiții de pace. Zelenski spune că singura variantă este cu rușii afară din țară, dar în condițiile acestea nu va exista pace. Mă declar năucit, am sperat că americanii vor face eforturi de a-l calma (pe Zelenski n.r.). Vedem angajarea SUA în conflict, am putea spune chiar că avem o intrare a Americii în război”, a afirmat Robert Turcescu.

„Nu-și doresc pacea”

Octavian Hoandră este de părere că niciuna dintre părți nu își dorește ca acest război să se termine.

„Eu sunt cumva stupefiat, dar nu aveam mari așteptări. Vizita de frumusețe în America le era datorată… americanii le-au trimis o grămadă de bani, dar pot fi păcăliți ușor.

Problema e că dacă se termină războiul el va avea două victime clare: Putin care va ieși criminal și Zelenski care va trebui să se întoarcă la o țară distrusă de ruși și de felul în care el conduce, cu decrete, arestări, interziceri de partide. Se va pune în slujba unui oligarh. Nu cred că nici Putin nici Zelenski nu-și doresc pacea”, a spus Octavian Hoandră

„De ce s-a dus Zelenski la Washington? Fie s-au dus liderii lumii la Kiev fie au avut loc discuții telefonice. Este pentru prima dată când Zelenski vorbește cu Biden și nu la graniță, în București sau Varșovia, ci la Washington în vizită. În ce fază a războiului suntem? Trebuie să fie niște semnificații”, a întrebat Robert Turcescu

„Se schimbă politica și în America. America este divizată, sunt unii care întreabă ce-i cu banii luați de Biden din Ucraina, de Hunter Biden? Biden i-a zis să vină în America să le mulțumească că le trimit rachete. E o perioadă de Crăciun, lumea e atentă la vizite. Tot ce era deja de discutat s-a discutat. Aici e vorba de recuzită și teatru prost pentru americanul de rând căruia îi bate inima.

Congresmenii sunt naivi, dar pe această naivitate se construiesc marile industrii de armament, Europa va cădea economic din toată această mașinațiune cu prelungirea războiului. Eu cred că se va prelungi și că mare perdant în afara bieților oameni din Ucraina va fi Europa. Se va ajunge la o încleștare uriașă pe prostia noastră cu Green Dealul, cu sărăcia Europei”, a răspuns Octavian Hoandră.

Bogdan Comaroni, despre vizita lui Zelenski la Washington

Bogdan Comaroni spune că vizita lui Volodimir Zelenski în Statele Unite a avut motive strict economice.

„Prima fază era că trebuia să se ducă Zelenski la Washington. Dacă liderii mondiali s-au dus la Kiev, Biden a uitat de ce a plecat. Eu am o teorie formată destul de repede, la cald. După tot discursul l-am văzut pe mercenarul șef al planetei, Zelenski, asta au făcut americanii, și-au chemat mercenarul la Washington. Americanii au încheiat un teritoriu pentru a purta război cu Rusia. Acolo, o populație luptă și își dă viața pentru niște interese economice globale.

Acesta a fost interesul pentru a-l aduce la Washington. Nu s-a vorbit de pace, de cum s-ar putea termina războiul. Războiul acesta nu începea dacă părțile americane și alte părți din NATO făceau tot posibilul în decembrie 2021 pentru a nu începe. Dimpotrivă, Zelenski s-a dus acolo ca la UE, a cerut bani care dispar foarte rapid din Ucraina despre cum se duc acești bani în diverse alte părți sau armamentul se duce în alte părți ale lumii.

Mi se pare senzațional cum Zelenski a spus legat de UE și în congresul SUA că nu cere bani pentru Ucraina, că banii aceștia sunt o investiție pentru SUA și UE în securitatea planetei. Eu cred că cea mai bună investiție era să se strângă toți la masă să facă pace.

Sunt două momente în care vine Zelenski la Washington: are un eșec fabulos după ce a vrut să vorbească la Campionatul Mondial de Fotbal în deschiderea finalei. FIFA l-a refuzat și au zis că este vorba despre fotbal și că nu-și are locul un discurs despre război. După eșecul acesta major, SUA parte care sponsorizează războiul, era evident că trebuia chemat Zelenski să fie umflat în pene în Congres”, a spus acesta.