Jean Maurer a fost invitatul lui Ionuț Cristache în podcastul ”România lui Cristache” de pe canalul de YouTube ”HAI România!”. În cadrul acestui podcast s-au abordat mai multe teme legate de familia Ceaușescu, printre care și banii fostului lider comunist.

Acesta spune că, după părerea luni, banii lui Nicolae Ceaușescu nu au existat, dar subliniază că banii de la Viena, destinați pentru serviciile secrete, au fost transferați în România după Revoluție.

”Viena era atunci placa turnantă a tuturor serviciile secrete de prin Europa. Reprezentanța financiară din Viena, condusă atunci de fratele lui Ceaușescu, nu era străină de aceste activitate.

După părerea mea, banii lui Ceaușescu, pe baza cărora se speculează tot felul de mituri și așa mai departe, nu au existat. Însă, banii de la Viena, destinați acestor servicii, au fost transferați în România după Revoluție, predați sistemului democratic din țară.

Detalii mai multe nu știu, doar că de asta s-a mai ocupat Securitatea, mai ales oamenii cu grad înalt din sistem, căci banii trebuiau să ajungă în niște conturi specifice”, a precizat Jean Maurer în podcastul de ”HAI România!”.

Nu în ultimul rând, el a mai precizat că ”milionarii care au apărut în România după Revoluție aveau bani din aceste tranzacții, nu am dovezi, însă știu cum se opera, știu metodologia”.

Zoe Ceaușescu, marcată extrem de tare de anul de detenție

Jean Maurer a vorbit și despre Zoe Ceaușescu, subliniind că aceasta a fost extrem de îngrijorată și marcată destul de mult de anul de detenție.

”Pe Zoe am găsit-o extrem de îngrijorată. Pe ea a marcat-o extrem de tare acel an de detenție. A afectat-o extrem de tare, mai ales că nu avea nicio vină, nu făcuse politică, a fost închisă doar pentru că era fiica lui Ceaușescu. În plus, văzuse la televizor cum părinții ei sunt împușcați, cu o lipsă extremă de umanitate, ceea ce a fost teribil pentru ea. Nici eu nu aș fi mai stat de vorbă cu nimeni după un astfel de eveniment. Nu am fost apropiat de ea nici cu Valentin în acea perioadă, iar acum îmi pare rău”, mai spune acesta.

Nu în ultimul rând, Jean Maurer a adăugat că relația dintre cuplul Ceaușescu și copiii lor nu a fost una caldă, dar subliniază că momentul ei au fost, totuși, marcați de faptul că părinții lor au fost împușcați.

”Relația dintre cuplul Ceaușescu și copii acestora nu a fost niciodată una caldă, tipică, dar tot așa, au fost părinții ei, și când vezi că ți-i împușcă niște golani, rămâi marcat”, a mai precizat Jean Maurer în cadrul podcastului ”România lui Cristache”, de la ”HAI România!”.

Jean Maurer consideră că moartea lui Nicu Ceaușescu a fost una suspectă

De asemenea, Jean Maurer a mai vorbit și despre decesul lui Nicu Ceaușescu la Viena. Se spune despre acesta că a murit într-un spital din capitala Austriei din cauza unei hemoragii interne, însă Jean Maurer nu crede acest lucru.

”Nicu a ajuns într-unul dintre cele mai mari spitale europene, la Viena, fiind internat. Acolo se spune că a murit de o hemoragie internă. Pentru mine asta este o aberație totală pentru că orice astfel de problemă putea fi rezolvată, tratată.

În România, după ce a ieșit din închisoare, l-am întâlnit într-un restaurant din centrul Bucureștiului. Nu-l mai văzusem de aproape 10 ani. I-am zis să vină în Germania, unde eu aveam relațiile să-i asigur o viață mai sigură. Pericolul era mult mai mare pe capul său, decât pe capul lui Zoe sau al lui Valentin. M-a refuzat categoric. Voia să trăiască în România și să moară în România. A fost imposibil să-l convingă, nu voia nimic, nu voia să intervină nimeni. Mi-a părut extrem de rău, mai ales că după s-a întâmplat decesul acestuia în Viena.

Nicu Ceaușescu era scârbit de ceea ce însemna capitalism. Era la ananghie, trăia din ajutorul prietenilor. Atunci a fost singura întâlnire pe care am avut-o cu el, eu am plecat în Germania și nu am mai avut ocazia. Nu am mai vorbit la telefon, nu nimic. Am aflat după apoi că a murit, ceea ce cred și acum că este o situație țesută cu ață albă”, spune acesta.

Jean Maurer nu ar fi vrut să se întoarcă în România

Tot el povestește că înainte de Revoluție, mama sa a venit în Germania pentru a-l convinge să se întoarcă acasă, doar că la acel moment el nu vedea posibil un astfel de scenariu.

Jean Maurer a mai povestit că s-a întors în România la acea vreme, pentru o scurtă perioadă de timp, în care s-a văzut cu foști colegi, dar nu și cu Nicu Ceaușescu care atunci era la închisoare.

”Chiar înainte de Revoluție, prin iulie-august 1989, mama a venit în Germania să mă convingă să mă întorc în țară. Punea problema repercursiunilor pe care le-ar fi avut tata și, eventual, copiii. Un an mai târziu, am reușit să-mi aduc soția și copiii în Germania, după care am făcut o vizită în țară, unde l-am întâlnit pe tata luptându-se cu bătrânețea. Mi-a zis că m-a așteptat și că dorește să mai rămân, însă vizita mea era una temporară și scurtă. Eram angajat în Germania, câștigam bani cinstiți, îmi puteam întreține familia. Bine, atunci nici nu știam că urma să mă confrunt cu o criză în Germania.

Nu mă gândeam să rămân în țară atunci. Nu vedeam niciun avantaj, știam cum organizase Securitatea totul. Singurul pentru care purtam o deosebită stimă era Ion Iliescu, cu care am și vorbit la momentul în care m-am întors. Mă știam de ceva ani cu el, era oarecum apropiat de tata. M-a întrebat și el când mă întorc definitiv. Și lui i-am zis că drumul meu nu duce în România.

Am stat atunci aproximativ o lună. M-am văzut, sigur, cu foștii prieteni, însă nu și cu Nicu Ceaușescu, căci era la închisoare. Cu el m-am văzut câțiva ani mai târziu, când era bolnav. I-am propus atunci să vină cu mine în Germania”, spune Jean Maurer.

Jean Maurer nu înțelege motivul pentru care Revoluția din 1989 a trebuit să fie una sângeroasă

În cadrul podcastului ”România lui Cristache”, Jean Maurer a mai spus că nu înțelege motivul pentru care Revoluția din 1989 a trebuit să fie una sângeroasă, cum nu înțelege nici motivul pentru care Nicolae Ceaușescu a trebuit executat.

”Nu am înțeles niciodată de ce Revoluția din 1989 a trebuit să fie una sângeroasă, de ce a trebuit executat Ceaușescu. Mi s-a părut chiar ridicol, să faci asta chiar în Ziua de Crăciun La momentul de față, din punct de vedere religios, plătim niște păcate.

Tata a fost întotdeauna sceptici cu privire la acele evenimente, din decembrie 1989. Știa că era o butaforie, o scenografie, cu sunete și focuri.

Comunismul nu mai avea nicio valoare în 1989, iar asta s-a văzut. Ok, a căzut, iar după veneau îngrijorările despre ceea ce va urma, despre cum văd oamenii de atunci democrația. La acea vreme, început de anii 1990, tata nu a mai vrut să se bage în politică, era prea bătrân. Avea atunci în jur de 90 de ani, putea, sigur, să vină cu sfaturi, însă nu i s-a cerut”, spune acesta.

Nu în ultimul rând, el a mai spus ”tata Comunismul nu mai avea nicio valoare în 1989, iar asta s-a văzut. Ok, a căzut, iar după veneau îngrijorările despre ceea ce va urma, despre cum văd oamenii de atunci democrația. La acea vreme, început de anii 1990, tata nu a mai vrut să se bage în politică, era prea bătrân. Avea atunci în jur de 90 de ani, putea, sigur, să vină cu sfaturi, însă nu i s-a cerut”.

Referitor la perioada cât a stat în Germania, Jean Maurer a mai spus că ”la un moment dat, pe când eram în Germania, am fost abordat de către doi revoluționari, așa, mai interlopi, care mi-au spus că au o tonă de aur în lingouri într-o bancă din Elveția. Nu vreau să dau nume, erau nume de rezonanță atunci, sunt foarte cunoscuți și în prezent. Mi-au cerut atunci să-i ajut cu relațiile mele cu oameni din băncile germane să reușească să vândă acea cantitate de aur. I-am întrebat de unde, ce și cum, au început să se bâlbâie și era clar că nu era ceva foarte serios, era ceva putred. Iar astfel de povești se învârt și în jurul lui Nicu Ceaușescu”.