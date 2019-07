Multe primării din ţară se văd nevoite să facă disponibilizări, după ce au rămas fără bani de salarii sau de investiţii, relatează Ştirile ProTV. Un edil din judeţul Botoşani a anunţat că 20% dintre funcţionarii neperformanţi urmează să plece acasă. O situaţie similară are loc şi la Reşita, unde au fost deja concedieri masive. Primarii se justifică că vor scăpa astfel de angajaţii care „plimbă toată ziua hârtii”, dar practic muncesc puţin şi primesc salarii mari. Acum trei ani, Primăria Reşita avea 380 de angajaţi. La începutul acestui an au fost date afară 60 de persoane, iar primarul a economisit aproximativ 1,5 milioane de euro din salarii. Ioan Popa, primarul din Reşiţa, a declarat: „Eu vin din mediul privat şi am înţeles foarte bine cum funcţionează trucurile astea în administraţia publică. Primăria Reşita avea şofer al primarului, şoferi ai viceprimarilor, şoferi ai secretarului, aveam şase şoferi în instituţie, mai avem unul, e stupid, ar trebui schimbată legislaţia şi să ne mai taie din toate “beneficiile” astea. ”

La Primăria din Rovinari, edilul cere săptămânal rapoarte de activitate. Robert Filip, primar Rovinari: „O să distrugem şi mitul ăsta al funcţionarilor prin care ei se văd atotputernici şi nimeni nu-i poate trimite acasă. ″ Lunar, primăria din Rovinari ar economisi 100.000 de lei dacă ar renunţa la 20 dintre salariaţii săi. Discuţii similare au loc si la Primăria din comuna Dangeni, după ce primarul a anunţat că va face disponibilizări în funcţie de performanţă. Primarul Cătălin Rotundu a declarat: „Am constatat că banii până la sfârşitul anului sunt insuficienţi în sensul că nu mai avem bani pentru salarii. Drept urmare, soluţia cea mai la îndemână şi mai viabilă pentru mine ca manager, este aceea de a începe restructurarea pentru că, la nivelul de salarizare din administraţie, e cazul să vorbim şi de eficienţă″. Primarul a apelat la ajutorul juriştilor şi a întocmit un raport cu privire la muncă prestată de cei 26 de angajaţi, iar, în baza evaluării, cel puţin 5 oameni vor rămâne pe drumuri.

