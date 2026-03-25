Secția de Contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Acest comitet fusese înființat la inițiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării și promovării modificărilor privind legile justiției.

Instanța a stabilit că există un posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet. În același timp, judecătorii au arătat că situația ridică semne serioase de întrebare în legătură cu respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat.

Hotărârea este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității comitetului, ceea ce înseamnă că grupul nu își mai poate desfășura activitatea în forma stabilită prin decizia guvernamentală.

Decizia de înființare a comitetului a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 19 decembrie 2025. Conform acesteia, comitetul urma să fie alcătuit din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, care aveau statut de membri permanenți.

Conducerea grupului era stabilită să fie asigurată de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului. Rolul comitetului era acela de a analiza efectele punerii în aplicare a legislației din domeniul justiției adoptate în anul 2022.

În același timp, acest grup de lucru urma să analizeze și opiniile formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților, precum și punctele de vedere venite din partea organizațiilor neguvernamentale implicate în domeniu.

În motivarea deciziei, Înalta Curte a transmis că orice demers legislativ sau administrativ trebuie să se desfășoare strict în cadrul constituțional și legal, fără depășirea atribuțiilor stabilite de lege.

Judecătorii au evidențiat importanța respectării principiilor transparenței și a procedurilor democratice în procesul de reformare a justiției. De asemenea, au subliniat necesitatea consultării reale a tuturor actorilor relevanți implicați în acest domeniu.

Instanța a transmis că aceste elemente sunt esențiale pentru asigurarea unui proces corect și echilibrat în elaborarea modificărilor legislative.

La data de 24 decembrie 2025, la câteva zile după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de constituire a comitetului, Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat actul administrativ în instanță.

Acțiunea a fost inițiată de această organizație, condusă de avocata Elena Radu, care a solicitat suspendarea deciziei la instanța de contencios administrativ și fiscal de la Curtea de Apel București.

Demersul a vizat suspendarea efectelor actului administrativ până la o analiză completă a legalității acestuia, în contextul în care au fost invocate probleme legate de modul de constituire și funcționare al comitetului.