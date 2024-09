Totuși, peste 800.000 de pensionari nu vor vedea o creștere a pensiei lor, ceea ce a stârnit controverse. Cei excluși din această majorare susțin că formula de calcul aplicată este injustă, punând accent exclusiv pe numărul de ani lucrați.

Formula de recalculare a pensiei se bazează pe valoarea punctului de referință (VPR) și numărul total de puncte. VPR este stabilit la 81 de lei.

Calculul punctelor include:

În schimb, cei care au lucrat în grupe de muncă sau în condiții dificile nu primesc puncte suplimentare, ceea ce îi dezavantajează.

Fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru a subliniat această problemă, afirmând că noua lege abordează pensiile într-o manieră strict contabilicească. Potrivit acesteia, legea calculează doar numărul de ani de muncă, fără a diferenția între profesii și dificultatea acestora.

„Legea nu are viziune și are probleme în a trece testul corectitudinii (de exemplu, prin raportarea modului în care se acorda puncte de stabilitate vs. punctarea celor care au lucrat în grupele de munca), este făcută contabilicește. În societatea românească trebuie apreciată munca, dar trebuie să se respecte și o ierarhie a profesiilor, să existe un respect pentru statutul social al meseriilor practicate.

Faptul că ai muncit mai mult trebuie apreciat, categoric, dar punctajul trebuie să reflecte contribuțiile plătite. Orice altă intervenție pe lângă criteriul contributivitatii risca să perturbe corectitudinea care ar trebui să fie singurul criteriu în stabilirea pensiei”, a spus Alexandru la aktual24.