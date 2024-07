Elena Lasconi a relatat că premierul le-a informat că după dialogul cu toate partidele ar putea urma o altă întâlnire pentru a trage concluziile finale.

În plus, Lasconi a subliniat că USR susține organizarea alegerilor la termen conform legii și a accentuat importanța comunicării pe tema datelor alegerilor, în contextul problemelor mari cu care se confruntă oamenii, inclusiv scumpirea motorinei.

Elena Lasconi a subliniat importanța dialogului la care au fost invitați, exprimând că acesta reprezintă fundamentul democrației, alături de respectarea legii.

”Apreciem că am fost chemaţi la dialog. Din punctul de vedere al USR-ului, dialogul este baza democraţiei, la fel cum ar trebui să fie şi respectarea legii şi legea. Această discuţie, acest dialog, cred că nu îşi avea rostul dacă se înţelegeau între ei, dar se pare că se joacă de-a democraţia. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă dl Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca şi declaraţiile dinainte, am spus că respectarea legii şi alegeri la termen.

Mi se pare absolut incredibil că de astăzi se scumpesc iarăşi toate şi creşte şi preţul la motorină şi benzină, oamenii sunt îngrijoraţi că veniturile lor au fost grav afectate în ultimii doi ani, sunt îngrijoraţi de scumpiri. România are nevoie de un preşedinte care să fie alături de români şi de un premier care să ia decizii în interesul lor şi nu de a sta la televiziuni şi în dezbateri.

De când se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbeşte numai despre asta, de o dată a alegerilor? (…) Mi se pare incredibil”, a spus Elena Lasconi.