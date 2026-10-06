Economistul Iancu Guda critică desemnarea lui Luca Niculescu ca premier „tehnocrat” și cere alegeri anticipate

Economistul Iancu Guda a criticat desemnarea diplomatului Luca Niculescu ca premier „tehnocrat”, cerând urgente alegeri anticipate. Guda avertizează că numirea unui specialist în comunicare fără pregătire economică va adânci criza financiară și blocajul administrativ al țării în plină recesiune.

Economistul Iancu Guda a exprimat rezerve ferme cu privire la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru „tehnocrat”. Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, acesta a susținut că România traversează o criză preponderent economică și administrativă, iar rezolvarea ei necesită măsuri urgente și organizarea de alegeri anticipate.

Iancu Guda a arătat că nu vede cu ochi buni această nominalizare, caracterizându-l pe Luca Niculescu drept un specialist în comunicare și diplomație cu o experiență de 30 de ani, dar fără atribuții dovedite în domeniul economic sau administrativ. Economistul a remarcat că desemnatul a citit discursul de nominalizare cuvânt cu cuvânt de pe foaie timp de cinci minute, un gest neadecvat în fața celor mai dure reforme din istoria recentă a țării.

În opinia sa, un premier lipsit de susținere directă și legitimitate în Parlament nu va avea capacitatea de a împinge o reformare masivă a statului, mai ales într-un an preelectoral marcat de tensiuni sociale ridicate.

În privința programului de guvernare, Guda a afirmat că opțiunile sunt deja clare, indicând măsurile din „Programul Mureșan”, care conține peste 381 de idei critice pentru România. El a pus sub semnul întrebării modul în care parlamentarii și partidele politice vor justifica acceptarea unei formule pe care o respinseseră cu doar o săptămână în urmă.

Totodată, economistul s-a întrebat ce profesionist autentic din mediul privat ar accepta să facă parte dintr-un cabinet format în jurul PSD, sub conducerea unui premier pe care îl consideră o marionetă.

Economistul a criticat dur deciziile politice din perioada 2020–2025, arătând că îndatorarea populației a crescut cu peste 850 de miliarde de lei din cauza măsurilor populiste, suma fiind dublă față de totalul acumulat în precedenții 30 de ani.

Guda a explicat că instabilitatea politică din ultimele luni a provocat un blocaj sever și o presiune accelerată asupra economiei, anulând progresele înregistrate în perioada precedentă:

Dobânzile la împrumuturile de stat pe 10 ani au ajuns din nou la pragul de 8%, similar nivelului din mai 2025.

Moneda națională s-a depreciat cu 5%, stimulând inflația din importuri, după ce rata inflației scăzuse de la 10,2% în primăvară la 6,4%.

Procesul de redresare a fost întrerupt tocmai în momentul în care datele din trimestrul al doilea indicau o stabilizare și premise de revenire economică.

Iancu Guda a punctat că reducerile de cheltuieli nu trebuie privite ca o politică de austeritate, ci ca o corecție obligatorie a exceselor și a risipei din bugetul public.

În contextul internațional dificil, caracterizat de dobânzi globale aflate la maximul ultimilor 20 de ani și de riscul unei recesiuni globale majore, economistul consideră că numirea unui premier orientat doar pe comunicare alimentează un stres pe care economia românească nu îl mai poate suporta.

În finalul intervenției sale, Iancu Guda a concluzionat că singura ieșire din acest impas o reprezintă organizarea urgentă a alegerilor anticipate, respingând ca inacceptabile mesajele publice care sugerează că votul cetățenilor nu ar mai avea nicio influență asupra schimbării.