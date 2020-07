Trebuie să facem școala mai atractivă? Evident!

E școala mai atractivă pentru copii dacă în loc de gramatică facem jocuri pe calculator? Cu siguranță!

E mai atractivă dacă orele sunt de 20 de minute și pauzele de 40? Sigur. Unii vor explica savant că generația digitală nu e obișnuită să se concentreze, deci să dăm copiilor ceea ce li se potrivește: ore de 20 de minute.

E școala mai atractivă dacă în loc de corn și lapte se dau cola și cartofi prăjiți zilnic? Of course!

E școala mai atractivă dacă în loc de matematică, istorie, filosofie și vocabular la engleză facem cursuri de condus mașina, ore de descoperire personală, de astrologie, yoga, interpretarea horoscopului și montat filme pentru youtube? Toți copiii vă vor spune da!

V-ați da copiii la o școală atât de atractivă ca cea descrisă mai sus? Îmi veți spune, sper, nu. Așadar suntem de acord că e incorect să spunem că “trebuie să facem școala mai atractivă” dar e corect să spunem că trebuie profesori care să predea mai atractiv materia existentă.

Concluzia corectă e, în consecință, că nu e mare nevoie de schimbat programe școlare, ci de dus în sala de clasă profesori mai buni și mai disciplinați.

Și atunci de ce toată lumea urlă că programa e proastă? Fiți buni, când mai spuneți că “programa e proastă”, aveți decența să citiți înainte programa de pe siteul ministerului și să veniți cu chestii punctuale, nu generalități fără substanță. Pariez că veți fi surprinși, dacă faceți acest efort, de cât de faină (nu perfectă!) e programa.

E programa prea complexă? Comparând-o cu cea din Germania, nu. Ba chiar e mult mai simplă.

Rețineți însă că la elevi nu ajunge “programa”, ci ceea ce a înțeles profesorul din programă și, uneori, mai rău, ceea ce a catadicsit el să predea din ceea ce a înțeles din programă.

Mai mult: profesorii au, din pricina anului școlar excesiv de scurt, foarte puțin timp. Avem 3 luni de vacanță de vară, Germania are una și 10 zile.

În concluzie, dacă vreți școli mai bune, nu mai cereți inutile schimbări de programă. Cereți profesori mai bine formați și un an școlar mai lung. Dacă găsiți pe cineva să vă asculte, of course.

PS: din timpul meu și pe banii mei am încercat să fac câteva chestii mai atractive, explicând unele lucruri despre știință în Minutul de inteligență pe care îl găsiți pe youtube. Mi-ar plăcea dacă toți filosofii curriculari ai lui pește prăjit ar face la fel în loc să producă tone de maculatură inutilă.