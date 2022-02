Ministerul Apărării de la Moscova a făcut apel la cetățenii Kievului, asta după ce oamenii au fost îndemnați să lupte pentru poporul lor și au primit arme.

„Astăzi (sâmbătă), toate unitățile au primit ordinul să lărgească ofensiva în toate direcțiile, conform planului ofensivei”, a precizat Ministerul Apărării rus, potrivit AFP.

„Implicarea populației civile în aceste acțiuni va duce la accidente și victime. Facem apel la toți locuitorii să se gândească la cei dragi la o suferință inutilă”, a transmis ministrul rus al apărării, citat de agenția RIA.

Interdicție de circulație în Kiev

Starea de asediu a intrat în vigoare în Kiev și va dura până luni dimineață, relatează BBC. Aceasta nu va fi ridicată până luni, la ora locală 08:00.

„Toți civilii care se vor afla pe străzi în perioada de stare de asediu vor fi considerați membri ai grupurilor de sabotaj ale inamicului”, au declarat autoritățile de la Kiev.

Interdicția va dura zilnic între orele 17:00-08:00, ora locală, a anunțat primăria.

Rușii atacă mai multe orașe

Kievul nu este singurul oraș atacat. O coloană enormă de vehicule blindate rusești se îndreaptă spre teritoriul ucrainean și orașul Harkov.

„Este ceva ce am văzut de-a lungul întregii zile, mai multe din aceste echipamente grele s-au îndreptat către prima linie”, a raportat corespondentul CNN din apropierea Belgorod, Rusia.

O echipă CNN a văzut un lansator rusesc de rachete multiple termobarice la sud de Belgorod, Rusia, în apropiere de granița cu Ucraina, sâmbătă după-amiază.

Lansatorul de rachete multiple TOS-1 sau TOS-1A este capabil să lanseze rachete termobarice.

Nu există nicio dovadă că armele termobarice au fost folosite în conflictul din Ucraina, notează CNN.

Aceste tipuri de arme nu folosesc muniție convențională. În schimb, sunt umplute cu explozibil de înaltă temperatură și presiune ridicată. Ele sunt uneori numite „bombe cu vid”, deoarece aspiră oxigenul din aerul înconjurător pentru a genera o explozie puternică și o undă de presiune uriașă, care poate avea efecte distructive enorme.

Armele termobarice au fost folosite în Cecenia, cu consecințe îngrozitoare, potrivit Human Rights Watch. Utilizarea lor a fost condamnată de mai multe organizații neguvernamentale.