Actrița franceză Juliette Mayniel, celebră pentru rolurile din ”Eyes Without a Face” şi ”Les Cousins”, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, a anunțat DPA sâmbătă, pe 22 iulie.

Anunțul morții acesteia a fost făcut vineri seară de către agențiile ANSA şi Adnkronos.

”Nu mai eşti alături de noi, dar vei fi mereu aici. Te iubesc, drum lin, mama”, a scris fiul ei, Alessandro Gassmann, pe Twitter şi Instagram. Acesta a publicat un colaj de fotografii de familie alb-negru.

Alessandro Gassman, la rândul său actor și regizor, este fiul lui Juliette Mayniel din relația cu actorul italian Vittorio Gassmann. În Germania, Mayniel a devenit cunoscută pentru rolul din ”Kirmes”, film în care a jucat alături de Götz George

Actrița Cynthia Okereke s-a stins săptămâna trecută

Lumea filmului a suferit o pierdere și săptămâna trecută. Actrița Cynthia Okereke s-a stins la vârsta de 63 de ani, după o lungă suferință.

Vestea morții vine după ce, anul trecut, presa locală anunța că Cynthia Okereke a fost răpită, alături de câțiva actori, în timp ce ieșea de pe platourile de filmare. Colegii actriței au început să posteze mesaje cu informații despre viața ei și să-și amintească lucruri minunate despre ea.

Unul dintre mesajele trimise pe rețelele de socializare aparține regizorului de film Joseph Okechukwu: „De mai bine de 20 de ani de când ne-am întâlnit, te-am apreciat pentru decența și bunătatea ta. Ne vei lipsi.”

Nollywood este termenul care definește „totalitatea activităților care au loc în industria filmului nigerian, fie în engleză, fie în yoruba, hausa, igbo, itsekiri, Edo, Efik, Ijaw, Urhobo, Ibibio, Annang sau oricare alta dintre cele peste 300 de dialecte nigeriene”. Traiectoria istorică a Nollywood-ului a început din perioada Nigeriei pre și post independente, cu eforturi teatrale și cinematografice ale unor oameni ca Hubert Ogunde, șef Amata, Baba Sala, Ade Love, Eddie Ugbomah și alții câțiva.

Cynthia Okereke era o actriță foarte cunoscută la Nollywood, mai ales pentru rolurile pline de dramatism, jucând adesea personaje cu destine tragice.

Potrivit rapoartelor presei locale, ea s-a născut la 20 aprilie 1960 în statul Enugu, Nigeria de Est. Ea a jucat în filme ca A Fool At 40, Reggae Boys, Nwando, The God to Serve, Where Oceans Touch.