Lucia Moraru, văduva actorului Marin Moraru, s-a stins din viață, provocând o val de tristețe în rândul celor care au cunoscut-o. Elena Postelnicu, jurnalistă la Radio România Actualități, și Doru Iuga, colegi de breaslă, au transmis mesaje emoționante după vestea decesului.

Elena Postelnicu, profund afectată de pierderea Luciei Moraru, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, amintindu-și de momentele petrecute împreună cu aceasta. Ea a mărturisit că doamna Lucia a fost ca o a doua mamă, menționând că aceasta o dojenea când nu era atentă, dar o și îmbrățișa imediat.

De asemenea, jurnalista a subliniat că Lucia Moraru a fost alături de ea moral în momente dificile, precum decesul părinților săi. Ea a încheiat mesajul spunând că nu o va uita niciodată.

„Într-o zi Sfântă de Paște am aflat că o persoană extrem de dragă sufletului meu – doamna Lucia Moraru – The President cum îi plăcea să i se spună uneori la Radio – a plecat la Ceruri, spre Lumină. Nu am cuvinte! … Abia așteptam să o revăd, când urma să ajungem pe la București. Și de ziua ei, pe 2 mai, i-am promis că vom trece să o îmbrățișăm.

Vom trece … însă nu acasă,… ci acolo unde mergeam des cu ea… la Marinus. Doamna Lucia (din respect nu puteam să-i spun pe nume, chiar dacă se supăra des pe mine), mi-a fost ca o a doua mamă. La Radio mă dojenea când nu eram atentă, dar imediat mă și îmbrățișa, mă lua peste tot cu ea și chiar ne-a găzduit de foarte multe ori acasă la ea … unde ne aștepta cu fel de fel de mâncăruri pregătite chiar de ea. Iar când au murit părinții mei … ea mi-a fost alături moral și a contat foarte mult. Drum bun Lucia … Nu te voi uita niciodată!!!!!”, a scris Elena Postelnicu pe Facebook.