Marele actor Ion Gheorghe Arcudeanu s-a stins din viață, potrivit unui anunț făcut de Teatrul Ion Creangă. Trupul neînsufleţit al actorului este depus la Capela Cimitirului Sfânta Vineri, unde i se poate aduce un ultim omagiu.

Actorul a murit la vârsta de 85 de ani. Potrivit anunțului respectiv, urmează să fie înmormântat miercuri, la ora 15:00, la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti.

„Teatrul Ion Creangă anunță cu durere dispariția actorului Ion Gheorghe Arcudeanu. Timpul are şi el răbdarea lui; oricât de mult am vrea să îl eludăm, în final, inevitabilul se va produce. Chiar dacă momentul este unul dificil pentru familie şi colegi deopotrivă, am vrea să ne amintim de Ion Gheorghe Arcudeanu aşa cum era el tot timpul, vesel, binevoitor şi întotdeauna pregătit să glumească”, a transmis teatrul, într-un anunț publicat pe pagina de socializare.