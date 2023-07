Fostul mare tenismen Ilie Năstase (77 de ani) a comentat informația conform căreia Simona Halep (31 de ani) a fost acceptată pe lista preliminară la US Open.

„Nasty” a făcut o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat la Wimbledon și nu s-a ferit de cuvinte și i-a arătat cu degetul pe organizatorii Grand Slam-ului britanic!

Simona Halep avea dreptul să fie pe listă, consideră Ilie Năstase

Năstase este de părere că Simona Halep trebuia să apară pe listă și la Wimbledon, prestigiosul turneu care s-a încheiat pe 16 iulie! Halep era campioana ediției din 2019, dar a primit interzis din cauza suspendării provizorii.

Simona Halep a fost inclusă pe lista participanților de la US Open, turneu de Grand Slam programat în perioada 28 august – 10 septembrie. Pe marginea acestui subiect, Ilie Năstase a declarat că nu înțelege de ce românca nu s-a aflat pe entry list și la Wimbledon.

„E normal (n.r.- că e nominalizată pe lista de la US Open). Și la Wimbledon ar fi trebuit să o pună dacă erau… ea are deja 7 luni deja”, a spus Ilie Năstase, la Pro TV, despre apariția Simonei Halep pe lista jucătoarelor înscrise pentru competiția de la New York.

Potrivit regulamentului pentru turneele de Grand Slam, numele Simonei Halep poate să apară pe listă la US Open, chiar și în condițiile în care nu a scăpat de acuzații! În dreptul numelui româncei a fost trecut un asterisc, care înseamnă suspendare provizorie.

Relații reci cu „boșii” de la Wimbledon

Simona Halep pare să nu fie deloc în grațiile organizatorilor turneului de la Wimbledon în ultima vreme, deși românca este membră de onoare la All England Club!

Halep, care este și campioana din 2019, ar trebui să se bucure de mai multe privilegii, cum ar fi: locuri speciale la meciurile de pe Arena Centrală, prioritate la achiziționarea biletelor la Wimbledon și acces la sala de forță și la terenurile de iarbă din complexul londonez.

Chiar și așa, Halep nu a fost invitată la ediția din 2023 nici măcar ca spectatoare. În timpul suspendării provizorii, Simona Halep poate intra la meciurile de tenis ca simplă spectatoare, fiindu-i doar interzis aceesul doar în zonele VIP și în zonele oficiale.

Românca noastră a trăit o mare nedreptate și anul trecut la Wimbledon, după ce organizatorii nu i-au respectat dreptul de a deschide prima zi pe Terenul Central! Halep nu s-a putut bucura de acest privilegiu în 2020, când turneul a fost anulat din cauza pandemiei, dar nici în 2021, când a ratat participarea după ce s-a accidentat.

Fanii au considerat că Halep era îndreptățită să deschidă ziua pe Terenul Central în 2022, în condițiile în care Ashleigh Barty s-a retras din activitate, dar românca a fost ignorată de organizatori, care au preferat-o pe Iga Swiatek, poloneza neavând niciun titlu la Wimbledon.