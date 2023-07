Simona Halep riscă să fie sancționată, indiferent dacă își demonstrează sau nu nevinovăția

Din punctul de vedere al lui George Cosac, Simona Halep nu va reuși să scape de suspendare pentru a putea participa la Flushing Meadows deoarece, spune el, chiar dacă va reuși să își demonstreze nevinovăția, va fi sancționată, altfel „ar pierde ei toată imaginea”.

Astfel că, jucătoarea de tenis ar putea primi un minim de suspendare „ca să își acopere ei situația creată”.

„Dacă mă întrebați pe mine, nu. Dacă e nevinovată, poate cere daune de milioane de euro, cât timp n-a jucat. Și dacă ar fi curată, o vor sancționa pentru că ar pierde ei toată imaginea. Îi vor da un minim de suspendare ca să își acopere ei situația creată,” a zis George Cosac, potrivit PRO TV.

Simona Halep ar putea primi verdictul săptămâna viitoare

Potrivit presei germane, jucătoarea de tenis ar putea primi verdictul săptămâna viitoare.

„Verdictul în cazul de dopaj al Simonei Halep este iminent. Potrivit informațiilor, o decizie în ceea ce este, probabil, cel mai mare caz de dopaj din istoria tenisului, verdictul este iminent. O decizie poate fi anunțată cel mai curând săptămâna viitoare”, scrie într-un articol publicat de revista germană de sport Sportschau.

Simona Halep s-ar putea reîntoarce pe terenul de tenis în toamnă

La polul opus, presa americană anticipează că Simona Halep ar putea reveni pe terenul de tenis la scurt timp după ce se va termina US Open 2023 (28 august – 10 septembrie). Potrivit Essentially Sports, jucătoarea de tenis va fi suspendată doi ani, dar va primi o reducere de un an, ceea ce înseamnă că ar putea reveni în lumea sportului după ce se va termina US Open 2023.

„Întregii comunități de tenis îi lipsește foarte mult Simonei Halep, care impresiona circuitul WTA cu performanțele sale stelare. Jucătoarea română a stat departe de tenisul competițional după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat la US Open 2022.

De atunci a fost nevoită să participe la mai multe audieri, susținând că este nevinovată. Ulterior a fost acuzată de o a doua încălcare a regulilor antidoping din cauza neregulilor din pașaportul ei biologic, astfel că nu s-au făcut progrese majore în cazul ei”, relatează sursa citată anterior.