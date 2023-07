Într-un mesaj postat pe Facebook, jurnalistul Victor Ciutacu a ţinut să delimiteze relaţiile profesionale de cele personale în cel mai recent scandal socio-politic din România.

Victor Ciutacu regretă situaţia în care a ajuns Gabriela Firea

Ciutacu a explicat faptul că nu are nimic cu Gabriela Firea personal și chiar îi pare rău de ceea ce pățește, dar el este jurnalist și va da pe post informațiile de interes public.

”Ca sa nu avem nici o vorba proasta, va anunt solemn ca, dincolo de rahatul politic in care e bagata, eu nu am absolut nici o problema cu Gabi Firea. Ca nu am sa uit niciodata ce a facut ea pentru mine, cum sper sa nu uite nici ea reciproca.

Ca, dupa parerea mea, a fost un primar infinit mai decent si cu rezultate mult mai cuantificabile decat Nicusor Dan. Ca, fiindca stau bine cu memoria, inca mai am viu în minte momentul in care, atacat fiind marsav de Basescu, a fost singura din intregul post Antena 3 care m-a invitat sa-mi ofere posibilitatea de a ma sterge de scuipatii Tiranului; restul, barbatii curajosi, erau liberi si nu s-au ostenit sa vina de acasa pentru asa o nimica toata.

Ca am fost la nunta ei cu Florin Pandele si la doua botezuri ale copiilor lor si ca am facut-o din placere, nu din obligatie.

Ca am avut momente in care am fost certati, dar nu ne-am exhibat vreodata public. Uman, imi pare nespus de rau pentru ea, dar, profesional si politic, e alta mancare de peste. Nu mi-am permis vreodata sa o jignesc si sper sa ma tina Dumnezeu intreg la minte sa n-o fac nici de acum inainte. Am subiect, dau pe post, dar in limitele mele. Nu protejez pe nimeni.

E suparata, are toate motivele din lumea asta, si-a cam distrus o cariera politica la care stiu cat a muncit. Daca va pricepe ca exista viata si in afara functiilor de partid si de stat, sunt convins ca, la fel cum are un trecut pe care si l-a construit singura, va avea si viitor. Cam atat de aici…”, scrie Victor Ciutacu pe Facebook.

Adevărul despre anchetele de presă din cazul centrelor sociale

Ciutacu a făcut referire și la ancheta jurnalistică din cazul „azilelor groazei”.

„O sumedenie de proști și leneși închipuiți se miră cu mâna la gură, ca babele pe șanț, de rigoarea unei scheme simple. Făcută cu pixul într-o ședință de sumar și transpusă grafic, banal, în montaj. Fiindcă, pentru ei, e complicat să gândească, să pună cap la cap informații publice găsibile pe toate drumurile în scandalul momentului.

Dacă stau să caut și să public schemele alea complicate, cu acționariate și fluxuri financiare, ale caracatiței Beraru, din vremurile imemoriale când investigațiile de presă nu erau servite, ci muncite, le-o ia corpul razna, că minte-n cap n-au.

E grea meseria asta, ca și carnea de porc, dar, dacă o faci cu plăcere și din vocație, e mișto” a mai scris Ciutacu, într-o altă postare.