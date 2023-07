Din sondajele lui Mirel Palada, Gabriela Firea va redeveni primarul general al Capitalei

„Robert Turcescu, deși s-a suspendat pe timpul verii, a obținut de la Dan Andronic posibilitatea de a face miercuri o emisiune și va face și miercurea viitoare. Am discutat multe lucruri, o să vedeți, o să discut cu Marius Tucă o chestiune pe care el a discutat-o cu Mirel Palada în seara asta. Eu am spus în legătură cu tot scandalul că nu îmi dau seama cât de afectată a fost Gabi Firea. Nu știu, fără cercetare… Mirel Palada a zis că din sondajele sale, câștigă în continuare Primăria.

O să spun și o să râd eu mâine-seară: în materie de imagine publică sau șanse, nu mă pot pronunța decât pe baza cercetării, iar cercetări nu face nimeni. Ne-ar trebui un institut de sondaje. Să fi făcut acum: câți români au auzit de scandalul „azilele groazei”? Câți îl leagă de Gabi Firea? Câți consideră că ea are o vină și care e aceasta?”, a spus, joi, Ion Cristoiu în cadrul podcastului „EVZ Play” de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Ce s-a schimbat în România, după incendiul de la Colectiv?

„Cu Robert Turcescu am abordat acel afiș care pe mine continuă să mă uimească, care se găsește, potrivit legii, în toate clădirile publice care nu au instalație de protecție la incendiu. O clădire, și dacă e goală, într-un oraș ca București, dacă nu are instalație care s-o protejeze la incendiu, ia foc. Dacă ia foc și dacă e goală, ia foc jumătate de București. Plecând de la această preocupare a mea, Robert Turcescu mi-a făcut o surpriză cadou și mi-a povestit pe parcursul acestui dialog care este originea acelei lege, acelei precizări din lege, prin care în loc să se închidă o unitate, s-a pus acel afiș. Să vedem ce a zis.

Bun. Revenim. Eu cred… Înaintea acestei legi din 2018 a fost o asigurare împotriva incendiilor. În acea lege s-au făcut – am înțeles de la Robert Turcescu – niște exigențe, astfel încât clădirile din România, nici măcar cea a Guvernului, nu puteau să le respecte. Și atunci au lipit afișele ca să nu închidă țara. Mi se pare o prostie. Eu lansez această provocare premierului: hai să fie reluată chestiune.

E clar că după Colectiv, în loc să se crească exigența în materie de instalații protectoare sau de asigurare, s-a făcut acel afiș. Și atât, au trecut atâția ani și uite că… Sunt două posibilități: sau legea anterioară, modificată, prevede măsuri absurde și care, am înțeles, sunt imposibile, hai să facem în felul următor: să modificăm legea aia și să găsim niște exigențe cât de cât omenești.

Am înțeles că legea anterioară, care este de mai demult, pentru obținerea autorizației de protecție în caz de incendiu, avea niște exigențe care puteau fi respectate doar de câteva clădiri din România. Să se ia niște măsuri, nu atât de absurde, dar să protejeze măcar la un sfert de incendiu, nu la tot incendiul. Tot ceea ce e acum este o nebunie, normal era… Dacă exigențele erau mai mici, normale, măcar o ieșire dacă nu două…

S-a plecat de la premisa că legea e inaplicabilă, pentru că viza trei sferturi din țară, atunci să modificăm legea și să găsim niște exigențe nu atât de dure și totuși, în așa fel probabil că un sfert din întreprinderi, din instituții, din clădiri, nu ar putea. Nu putem pentru a nu închide toată țara să facem afișul ăla, chiar dacă nu putem să închidem toată țara. Ăia nu au mai făcut nimic, afișul chiar nu te protejează. Dacă făceau și ei ceva… verificări, instalații.

Mi-am pus și eu niște senzori de gaz și e de ajuns nu știu, miros de pisică și iese ăla, pac, se oprește centrala. Puteau să facă și ei un senzor mai puțin sensibil, să reacționeze doar la gazul-gaz”, a adăugat el.