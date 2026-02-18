OpenAI a transmis utilizatorilor că va începe să utilizeze predicția vârstei în toate serviciile sale. Scopul este oferirea unor experiențe mai sigure și adaptate adolescenților.

„Vom începe să utilizăm predicția vârstei în toate serviciile noastre pentru a oferi adolescenților experiențe mai sigure și adaptate vârstei lor”, indică OpenAI într-un e-mail trimis utilizatorilor săi.

Pentru a determina dacă un cont aparține unei persoane minore, ChatGPT va folosi un sistem de predicție a vârstei similar celui utilizat de Discord. Inteligența artificială va lua în considerare mai mulți indicatori, precum tipurile de subiecte abordate sau intervalele orare în care utilizatorul se conectează.

Dacă sistemul estimează că un cont aparține unui minor, se vor aplica automat restricții.

În cazul în care un utilizator este identificat ca minor, acesta nu va fi expus la reclame și nici la anumite tipuri de interacțiuni. Unele subiecte vor fi tratate cu mai multă prudență pentru a limita accesul la conținut sensibil.

Pe pagina de ajutor a site-ului OpenAI se arată că vor fi limitate interacțiunile legate de violență, provocări care pot încuraja comportamente riscante sau periculoase, jocuri de rol cu caracter sexual, romantic sau violent, precum și conținut care promovează standarde de frumusețe extreme, diete nesănătoase sau rușinea corporală.

Dacă sistemul stabilește că un cont aparține unui minor, deși utilizatorul are peste 18 ani, acesta va trebui să își verifice vârsta din setările ChatGPT.

Verificarea se va face prin intermediul instrumentelor furnizate de Persona. Utilizatorii pot confirma vârsta prin recunoaștere facială, prin realizarea unui selfie video sau prin încărcarea unui act de identitate.

OpenAI a precizat că documentele justificative sunt șterse la șapte zile după verificare.

Anunțul vine într-un moment în care accesul tinerilor la platformele online este intens discutat la nivel internațional. După Australia, Franța analizează introducerea unei interdicții pentru utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 15 ani.

Măsura anunțată de OpenAI se înscrie în acest context mai larg al reglementării accesului minorilor la servicii digitale.