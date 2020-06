„De astăzi înainte avem un singur drum pe care va trebui să-l urmăm şi acela este al economiei verzi şi mă bucur foarte mult să spun şi să susţinem că România a ales această cale. A ales această cale pentru că Guvernul din care fac parte a semnat declaraţia prin care Pactul Ecologic European este singura cale de dezvoltare a UE în această vreme post-Covid. (…) Am simţit în această stare de urgenţă, stare de alertă, cât de important este pentru noi toţi mediul înconjurător, cât de important este să valorificăm această resursă pe care o avem şi pentru că suntem într-un sit Natura 2000, astăzi, aici, la marginea Bucureştiului, în pădurea şi lacul Cernica, unde avem o biodiversitate absolut fantastică şi trebuie felicitaţi toţi cei care au reuşit să asigure conservarea ei”, a spus Alexe, într-o conferinţă de presă.

23% din suprafaţa ţării este arie sit Natura 2000

Ministrul a precizat că 23% din suprafaţa ţării este arie sit Natura 2000, România ocupând locul 9 în Europa, iar două milioane de români îşi trăiesc viaţa zi de zi „în aceste comori naturale ale României”.

„Trebuie să fie o mândrie pentru noi că avem o suprafaţă atât de importantă pe care, de la an la an, cu eforturi guvernamentale şi cu fonduri europene, reuşim să o conservăm şi mai ales să o dezvoltăm durabil şi sustenabil. (…) Avem două milioane de români care îşi trăiesc viaţa zi de zi în aceste bijuterii, în aceste comori naturale ale României. Este o bucurie pentru noi, cei de la Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor şi de la Agenţia pentru Arii Protejate, să lansăm acest brand, de ‘Produs în Arie Naturală Protejată’. Astfel, vom reuşi să-i punem sub acelaşi brand pe toţi producătorii de bună credinţă, care, cu pasiune, asigură dezvoltarea comunităţilor locale, multe dintre ele izolate faţă de centre urbane. Toţi aceşti producători trebuie sprijiniţi”, a adăugat şeful de la Mediu.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (ANAP) va acorda această marcă înregistrată producătorilor, dar numai în urma auditării produselor.

„Începând cu luna septembrie, va fi lansată o platformă online prin care toţi aceşti producători vor fi sprijiniţi să vândă produsele. Acordarea acestui certificat se va face numai în urma auditării produselor, pentru a certifica faptul că au fost realizate în arii naturale protejate şi, astfel, acestea vor putea fi promovate şi regăsite în lanţurile de hipermarketuri sau în afară”, a adăugat ministrul.

Alexe a anunţat că, începând cu 1 august, România va beneficia de 200 de milioane de euro din fonduri europene, bani care vor fi direcţionaţi către toţi producătorii din mediul rural sub forma unui program de finanţare.

Cui este dedicat brandul

Brandul „Produs în Arie Naturală Protejată” este dedicat produselor din România care îşi au circuitul de producţie în orice arie naturală protejată din ţară, iar până în prezent 1.200 de producători din aceste zone şi-au anunţat intenţia de a solicita dreptul de utilizare a acestui brand.

Marca înregistrată „Produs în Arie naturală protejată” va reuni toate produsele care îşi au originea într-una din cele peste 1.500 de arii naturale care sunt în România. Printre produse se află: brânzeturi româneşti, sucuri naturale, ceaiuri din plante medicinale, vin sau palincă tradiţională, ii, servicii turistice.

Orice producător român poate obţine dreptul de autorizare şi folosire a acestei mărci, după ce solicită la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi parcurge un proces de auditare locală a produsului.

Auditul local, care va fi derulat prin ANANP, va presupune, în primul rând, evaluarea circuitului de producţie şi măsura în care acesta provine dintr-o arie naturală protejată.