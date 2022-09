Când avea doar 7 ani, solistul a rămas fără unul din părinții săi, mai exact tatăl său. Din această cauză el a fost și foarte apropiat de mama sa și nici acum, la 33 de ani, are grijă să nu o dezamăgească niciodată.

Mama sa l-a susținut întotdeauna

Antrenorul de la „Vocea României” are o iubire aparte față de mama sa și cumpătarea i se datorează ei. De asemenea, el a povestit într-un interviu că încearcă să facă totul corect, așa cum a fost învățat încă din copilărie. De altfel, mama sa este aceea care l-a susținut mereu de-a lungul vremii.

„Mama a fost la primul meu concert din Chișinău. La primul concert din București din păcate nu am putut să o aduc. A fost și într-un club și era foarte târziu. Au fost mai multe lucruri acolo care nu mi-au permis neapărat să o aduc foarte ușor și în București. Familia mea stă în continuare la Chișinău și acolo o să trăiască cât o să dorească”, a mai povestit Denis.

Ulterior tragicului eveniment, mama lui Denis Roabeș a încercat să țină locul și figurii paterne. Artistul a mărturisit că ea l-a susținut în absolut orice a întreprins și că datorită ei este persoana de astăzi. De mic, nu i-a interzis nimic, dar întotdeauna i-a explicat care sunt repercusiunile acțiunilor sale, chiar și în cazul fumatului.

„Mama m-a susținut în absolut tot ce am vrut eu să fac în viața mea. Absolut în orice. Doar că mereu mi-a explicat care ar putea să fie repercusiunile în momentul în care alegi să faci ceva în viață. Până și în cazul fumatului. Mama nu mi-a interzis niciodată să fumez. Bine, cred că mi-a zis să nu fumez, dar mi-a spus că dacă mă apuc să fumez asta înseamnă că e posibil să am următoarele consecințe în viitor. Nu mi-a interzis niciodată”, a declarat Denis Roabeș pentru ego.ro.

Nu am vrut niciodată să o dezamăgesc

Artistul mărturisește că a fost de mic un copil ascultător și a încercat să nu-și dezamăgească mama, ființa care i-a dat viață și pe care o iubește foarte mult.

„Eu am fost un copil foarte ascultător dintotdeauna pentru că o iubesc foarte mult pe mama și nu am vrut niciodată să am sentimentul ăsta de dezamăgire a unei persoane. Adică nu am vrut niciodată să o dezamăgesc pentru că dragostea este prea mare. Din această cauză am fost foarte ascultător”, a mai spus solistul de la The Motans.