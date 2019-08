Exact când se află în vârful maxim de formă artistică, solistul de la The Motans, Denis Roabeș, și-a propus să fondeze, împreună cu echipa Global Records, proiectul „BursaTheMotans” – destinat tinerilor care sunt pasionați de domeniul pe care și l-au ales, dedicați și serioși în ceea ce-și propun să facă. În urma unui amplu proces de recrutare, organizat în parteneriat cu Virgin Radio, 5 tineri vor primi lunar, timp de 10 luni, câte 2080 de lei. Proiectul „Bursa The Motans” va cumula în total 104.000 de lei, iar în cadrul lui se pot înscrie atât studenți din România, cât și din Republica Moldova.

Denis recunoaște că întregul proiect are o motivație personală, de suflet. „Motivația care stă în spatele oferirii acestor burse este foarte simplă. Vine din experiența mea personală, din viața mea. Anii mei de studenție nu au fost tocmai cum mi-i imaginam, și nu din cauza școlii. Lipsa anumitor posibilități financiare m-a împins la un program foarte încărcat: ziua la facultate, noaptea la muncă. Probabil e un scenariu cunoscut multora. Acea perioadă m-a făcut să simt o oarecare supărare. Voiam să dispun și eu de lejeritatea și timpul celor care pur și simplu puteau să învețe și să se bucure de experiențele oferite de studenție. Era o dorință atât de simplă: să fiu odihnit, să am timp să studiez. Acum, la 30 de ani, dau startul unei campanii frumoase pe care vreau să o dezvolt și să o transform într-o tradiție. Sper foarte mult să adun cât mai mulți oameni entuziaști alături de mine și să am sprijinul întregii societăți. Bursele The Motans sunt despre asta: despre a oferi timp studenților merituoși pe care să-l folosească pentru a studia și pentru a-și urma pasiunile. Construim prezentul pentru a iubi si viitorul!”, declară The Motans.

Toți cei care își doresc să obțină una dintre cele 5 burse trebuie să se înscrie în proiect pe www.bursathemotans.com începând cu data de 9 august. Câștigătorii vor fi aleși de catre Denis și echipa Global Records ținând cont de pasiunea lor, de rezultatele pe care le-au obținut până acum și cât sunt de convinși că educația este cheia de a reuși în viață. Cei cinci beneficiari ai „Bursei The Motans” vor fi anunțați pe 20 septembrie, iar publicul va avea un rol important în procesul de selecție. Fiecare persoană are posibilitatea de a vota pe site-ul bursathemotans.com, iar astfel îi poate ajuta pe Denis si echipa sa să facă alegerile cât mai potrivite.

