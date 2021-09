Fostul politician a fost întrebat de ce nu a fost eliberat mai devreme și dacă acest lucru are legatura cu președintele Iohannis.

“Eu vă spun ce se vorbea acolo. Curtea e destul de mică și acolo toata lumea vorbeste cu toata lumea. Mi se spunea că toate convorbirile mele telefonice și ce fac eu acolo ajungeau să fie citite de Iohannis. Mi se spunea ca se fac presiuni pe fosta conducere sa ma scoata de la munca, nu înțelegeam de ce. Am înteles în februarie. Mi s-a transmis că nu trebuia să ies atunci pentru că putea fi o scânteie care coagula multă agitație.”, a declarat Liviu Dragnea.

Fostul lider PSD a vorbit și despre planurile lui Klaus Iohannis și despre demiterea lui Stelian Ion.

“Obiectivul lui Iohannis este acela de a se proteja. Lui îi este teama ca il leaga. Citu l-a demis pe Stelica de la Justitie sa nu faca propuneri, sa nu ia decizii necontrolabile. Sa fie controlabile de catre ei.”, a mai spus acesta.

Despre cum o duce România cu actuala Guvernare, Dragnea a spus că nu o vom duce mai bine.

“Toată lumea asistă la circul PNL, USR, PSD. Românii nu sunt nicăieri aici, România nu o va duce mai bine dacă va câștiga Orban sau Cîțu. Vor sa predea Romania bucata cu bucata, companie cu companie, teren cu teren.”, a mărturisit iubitul Irinei Tănase.

L-au chinuit în închisoare

Acesta a vorbit despre condițiile crunte în care a stat în închisoare și a dezvăluit ce i s-a întâmpla după ce i-a oferit un interviu Ancăi Alexandrescu în timp ce se afla în închisoare.

”În penitenciar a fost ca in iad. În afara, ei sunt interesati ca cei care ies din penitenciare sa fie mai putini tentati sa repete o alta infractiune.

În Romania se doreste o tara ca afară, dar inchisorile ca in Evul Mediu. Unii sunt tentați să comită din nou acele infracțiuni din cauza modului în care sunt tratați în închisoare. Un condamnat nu este condamnat la ploșnițe, la frig, la….Eu am avut un regim preferențial negativ.

Au venit trei ofițeri de la ANP ca să-mi ia o declarație, să spun de ce am vorbit politică în acea convorbire. Nu puteam să-i vorbesc de bine pe cei de la putere, în frunte cu Iohannis. Mă întrebau de ce am vorbit de Iohannis. A fost o serie întreagă de abuzuri împotriva mea. Am stat cum au stat toți, am mâncat cum au mâncat toți, de la ghiub și țiple, mezeluri feliate. Am stat practic la izloare, închis într-o celulă. Eu 9 luni de zile am văzut rar lumina soarelui.”, a declarat Liviu Dragnea.

Sursă foto INQUAM / Octav Ganea