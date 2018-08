Liviu Dragnea, detalii EXPLOZIVE despre tentativa de asasinat: M-au BLOCAT cu...

Liderul PSD a dorit să clarifice informaţiile pe care le-a oferit ieri seară, la aceeaşi post de televiziune, unde a susţinut că, anul trecut, a fost ţinta a patru bărbaţi cazaţi la Athenee Palace.

Șeful PSD a detaliat de ce nu a apelat la instituţiile statului pentru a face plângere că a fost ameninţat sau că a fost ţinta unei tentative de asasinat: ” Nu am apelat la ele pentru că nu am avut încredere. M-am gândit dacă să vorbesc cu instituţii ale statului atunci, mă gândesc şi acum, că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de asta. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar acum sunt ameninţări împotriva copilului meu. Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două maşini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Am inclusiv în perioada asta o maşină care merge după mine. După Irina merge o maşină, a fost la ţară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmaţii ca să cer opiniei publice să mă creadă. Eu am fost întrebat şi am dat răspuns. Eu nu merg în instanţă, nu fac o sesizare cuiva. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru că mi-ar fi pus aceleaşi întrebări. Irina i-a văzut. Nu ştiu dacă ei voiau să meargă pe intimidare sau aveau lucruri serioase în intenţie. ”, a spus Liviu Dragnea, potrivit stiripesurse.ro.

Liviu Dragnea a oferit detalii despre ce s-ar fi întâmplat anul trecut, atunci când ar fi fost ţinta a patru asasini. El a povestit că a fost urmărit de maşini fără număr de înmatriculare.

Dragnea a susţinut aseară că: „S-a încercat asasinarea mea. Am avut o tentativă anul trecut. În aprilie. Au venit patru străini, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ce mi s-a spus. Au stat trei săptămâni aici. Am scăpat. Au ajuns în preajma mea. Asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau că o să-mi iau. Suntem într-un stat parţial mafiot. Statul paralel este o mafie”.