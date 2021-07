Într-o postare pe pagina personală de Instagram, Dorian Popa le-a povestit fanilor că și-a făcut programare la medic și urmează să își facă mai multe investigații pentru că familia lui se confruntă cu o problemă medicală și se teme să nu sufere și el de același lucru.

Mai exact, atât mama sa cât și cumnata au făcut pietre la rinichi, afecțiune care poate fi ereditară. În acest context, artistul și-a făcut programare la medic, la spitalul Colentina din Capitală. Dorian Popa a mai adăugat că și-a propus de mai bine de șase luni să facă această vizită, însă de abia acum și-a făcut curaj.

„E un moment foarte important în viața mea. Am mai mult de jumătate de an de când îmi propun să intru în revizie, nu mi-am mai făcut de mult niște controale amănunțite plus că ultimele luni de zile au fost cu probleme pentru mamișor și cumnata mea, au pietre la rinichi.

Așa că am tras o singură concluzie, geneticul familiei Popa din punct de vedere al rinichilor este zob, este ereditară, așa că trebuie să fim atenți. Eu am învățat că mai bine prevenim, decât să te chinui să repari”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

”Am o gâlmă în talpă”

Totodată, el a povestit că în timp ce făcea reflex-terapie a simțit o gâlmă în talpă, aflând apoi că acolo sunt centrii organismului, iar zona respectivă reprezintă zona rinichilor. El a mai adăugat că are programare și la endoscopie și colonoscopie.

„În timp ce făceam reflex-terapie am simțit că am o gâlmă în talpă și am întrebat ce e cu ea. În talpă sunt centrii care reprezintă tot organismul nostru și zice că e din zona rinichilor și că ea crede că trebuie să mă verific.

Nu mi-a venit să cred, asta e cea mai mare problemă a familiei Popa. Acum mi-am făcut programare la ecografie. Așa e normal, nici mie nu mi-a căzut bine, dar e mai ok să aflăm din timp. Sunt programat la endoscopie și colonoscopie pentru că am niște hemoroizi cronici de la tatăl meu ”, a explicat artistul pe Instagram.

După ce și-a făcut toate investigațiile, Dorian Popa a descoperit că nu are nicio problemă de sănătate, cu atât mai mult la rinichi. Totodată, el a adăugat că cel mai probabil totul se datorează stilului său sănătos de viață.

„Am vești bune. Rinichii sunt forță, prostata este mică”, a anunțat Dorian Popa.