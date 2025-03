Banca Națională a României (BNR) a depus și continuă să depună toate eforturile ce țin de competența sa. Totuși, pentru ca procesul de reducere a inflației să fie sustenabil, este esențială diminuarea deficitului fiscal și a nivelului ridicat de incertitudine în care ne desfășurăm activitatea, afirmă Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR.

Pe ecranele televizoarelor, pe burtierele aprinse de titluri alarmiste, în articolele din presa online și la conferințele economice, aceeași poveste: prețurile cresc, economia se clatină, iar românii sunt condamnați la austeritate. Realitatea, spun specialiștii, este alta.

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, desființează acest tip de discurs alarmist. El atrage atenția asupra unui adevăr economic fundamental: scăderea inflației nu înseamnă scăderea prețurilor, ci doar o creștere mai lentă a acestora.

De fapt, realitatea economică este mult mai complexă decât titlurile bombastice. Popa subliniază că BNR nu face altceva decât să urmeze modelul global de țintire a inflației, ceea ce implică o creștere anuală a prețurilor.

„Aşa funcţionează sistemul monetar actual, dacă este bine sau rău este o altă discuţie, am părerile mele. Până atunci, acest regim, de ţintire a inflaţiei, este adoptat peste tot în lume. Ţinta este declarată – de exemplu, în România, ţintim 2,5%, plus/minus un punct procentual (dar nu 16,8%, sau chiar 5%). Aşadar, Paştele va fi mereu mai scump de la an la an. Şi acest lucru nu este, în niciun caz, un secret.

Trebuie însă să ştiţi acest lucru: atunci când vă negociaţi creşterea salarială, când faceţi un depozit sau când luaţi un credit, calculul corect include ajustarea cu inflaţia. Dobânda de politică monetară a BNR, de 6,5%, este de fapt 1,5% dacă o ajustaţi cu rata inflaţiei, care este în jur de 5%. Există, desigur, o diferenţă uriaşă între 16,8% şi 5% la nivelul coşului de consum: în primul caz, preţurile se dublează în aproximativ 4 ani, iar în al doilea, în 14 ani.

La o inflaţie de 2%, dublarea preţurilor ar avea loc în circa 35 de ani. De aceea, o inflaţie de 5% – cât este în prezent, cu o tendinţă de scădere şi fără a fi un „capăt de drum” – nu reprezintă un motiv real pentru titluri senzaţionale. Este necesar ca ea să continue să scadă desigur”, punctează el, subliniind că acest fenomen trebuie luat într-un context economic mai larg.