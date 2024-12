Partidul de extremă dreapta AfD și-a reafirmat intențiile radicale în platforma electorală, propunând ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană și abandonarea monedei euro. Declarațiile din manifestul său electoral, alături de un sprijin controversat din partea lui Elon Musk, au generat un val de critici și îngrijorări. AfD susține crearea unei noi comunități economice în locul UE, o viziune care este condamnată de experți economici, dar care se bucură de sprijin în rândul unui segment al electoratului german.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a inclus în manifestul său electoral propunerea de a scoate Germania din Uniunea Europeană, o măsură care ar marca un moment crucial în politica internă germană.

Într-un document adresat membrilor săi, înaintea congresului partidului programat pentru începutul lunii ianuarie, AfD a reiterat angajamentul faţă de un proiect radical:

AfD propune înlocuirea UE cu un concept denumit „Europa patriilor”, o asociaţie de state care să includă o piaţă comună şi o „comunitate economică şi de interese”.

Pe lângă ieşirea din UE, AfD vrea să scoată Germania din zona euro şi să înlocuiască moneda unică cu o „uniune de transfer”.

În ciuda intenţiilor de a organiza referendumuri naţionale pe aceste teme, procesul de părăsire a UE nu ar fi simplu. Constituţia germană prevede un mecanism legal care ar necesita două treimi din voturile Parlamentului pentru a aproba un astfel de demers. Astfel, chiar şi în cazul unei guvernări AfD, „Dexit” ar putea rămâne imposibil din punct de vedere constituţional.

Propunerea de ieşire din Uniunea Europeană a AfD a fost rapid respinsă de principalele institute de studii economice şi asociaţii industriale din Germania. Institutul de Studii Economice (IW) de la Köln a avertizat că o ieşire a Germaniei din UE ar avea un impact devastator asupra economiei ţării.

Conform unui studiu publicat în mai 2024, economia germană ar suferi o scădere de aproximativ 5,6%, iar PIB-ul ar pierde 690 de miliarde de euro pe parcursul a cinci ani. De asemenea, piaţa muncii ar pierde 2,5 milioane de locuri de muncă, iar pagubele ar fi comparabile cu crizele economice din perioada pandemiei şi cu criza energetică globală.

Asociaţia germană a întreprinderilor mici şi mijlocii (BVMW) a fost şi mai vehementă în criticile sale, numind planul AfD o „misiune kamikaze pentru economie”. Într-o luare de poziție publicată înaintea alegerilor din iunie 2024, BVMW a enumerat beneficiile semnificative pe care le aduce euro pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Cu toate acestea, Ronald Gläser, purtătorul de cuvânt al AfD la Berlin, a respins aceste îngrijorări. „Da, Germania profită de pe urma UE, dar noi credem că am avea avantaje din asta dacă ajungem la alte înţelegeri”, a declarat el într-un interviu pentru Deutsche Welle.

În paralel cu propunerile radicale ale AfD de a părăsi Uniunea Europeană, partidul de extremă dreapta a fost implicat într-o altă controversă internațională. Recent, Elon Musk, cel mai cunoscut antreprenor și CEO al companiilor Tesla și SpaceX, a stârnit critici majore în Germania printr-o declarație făcută pe platforma socială X.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024