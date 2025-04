Totuși, Dr. Dorian Schwarz ne spune că St Lukas ”nu este un simplu spital, ci o infrastructură medicală de ultimă generație, cu un model de business optimizat financiar”. Și chiar așa arată!

Dr. Dorian Schwarz: ”Sănătatea e un motor economic”

CAPITAL: Sunteți medic, dar și om de afaceri. Cum se împacă cele două activități?

Dr Dorian Schwartz: Pentru mine, medicina nu este doar o profesie, ci o parte din cine sunt. Înainte de orice strategie, înainte de orice plan de management, sunt medic. Am depus un jurământ nu față de cifre sau grafice, ci față de oameni. Fiecare pacient care îmi trece pragul nu este un „caz” sau un „indicator de performanță” – este un om cu o poveste, o teamă, o speranță. Iar datoria mea este să îl ajut.

Însă, în timp, am înțeles un lucru esențial: un medic, oricât de devotat, nu poate face minuni singur. Medicina nu înseamnă doar știință și empatie, ci și organizare, resurse și viziune. Poți avea cei mai buni specialiști, dar dacă sistemul nu funcționează, ești cu mâinile legate. De aceea, am ales să nu mă opresc la a fi doar un medic bun, ci să devin și un lider care creează un mediu în care medicina să fie practică la cel mai înalt nivel.

Un spital nu este doar o clădire cu echipamente sofisticate, ci un ecosistem viu, unde fiecare piesă contează. Dacă nu ai infrastructura potrivită, dacă nu ai grijă de echipa ta, dacă nu creezi un sistem care să pună pacientul pe primul loc, atunci chiar și cel mai talentat doctor va ajunge să lupte cu morile de vânt

”Construim ecosisteme strategice”

C: Am vizitat Spitalul de zi Romgermed St. Lukas. Locația este fabuloasă. Cum ați obținut o așa poziționare?

Dr.D.S: Nu alegem locații, ci construim ecosisteme strategice. Spitalul St. Lukas nu este doar un spital de zi, ci un hub medical optimizat pentru eficiență, accesibilitate și excelență în îngrijirea pacienților. Poziționarea lui centrală nu este întâmplătoare; am studiat fluxul pacienților, nevoile comunității și viitorul urbanismului în zonă.

Adevărata valoare a unui spital nu este doar în ziduri, ci în viziunea care le dă sens.

C: Cât ați investit până la lansarea ROMGERMED? Dar de atunci încoace?

Dr.D.S: Nu vorbim doar despre capital investit, ci despre capital multiplicat. ROMGERMED St Lukas nu este un simplu spital, ci o infrastructură medicală de ultimă generație, cu un model de business optimizat financiar. Am început cu o investiție inițială semnificativă, dar adevărata creștere a venit ulterior.

În fiecare an, reinvestim strategic în tehnologie medicală avansată, digitalizare și expansiune.

Dar cel mai valoros capital nu este cel financiar. Este capitalul de încredere pe care l-am construit cu pacienții noștri.

Ne trebuie un ecosistem digitalizat, predictiv și preventiv

C: Ce credeți că mai lipsește din serviciile oferite de Spitalul St. Lukas?

Dr.D.S: Ceea ce lipsește astăzi nu este un serviciu anume, ci integrarea completă a sănătății într-un ecosistem digitalizat, predictiv și preventiv.

Medicina viitorului nu se bazează pe tratamente reactive, ci pe intervenție timpurie, inteligență artificială și un management proactiv al sănătății. Următorul nostru pas este să ducem această viziune de la concept la realitate.

Ne aflăm într-o revoluție medicală și vrem ca St. Lukas să fie epicentrul ei.

C: De ce un spital de zi?

Dr.D.S: Pentru că viitorul medicinei nu este în paturi ocupate, ci în eficiență maximă in tratament și recuperare rapidă.

Un spital de zi oferă:

✔ Intervenții rapide, cu risc minim.

✔ Costuri reduse pentru pacient și pentru sistemul medical.

✔ Revenire mai rapidă la viața activă.

În plus, tehnologia și noile metode minim invazive permit o abordare mai inteligentă: tratăm pacienții fără a-i ține internați inutil.

Omul din spatele bolii trebuie tratat

C: Vorbiți despre o abordare holistică a afecțiunilor pacienților. Explicați un pic pentru cititorii noștri.

Dr.D.S: Un pacient nu este doar un diagnostic. Este un om, cu emoții, cu temeri, cu speranțe. La Spitalul Romgermed St. Lukas, tratăm nu doar boala, ci și omul din spatele bolii.

Abordarea noastră holistică înseamnă că punem accent pe prevenție, pe educație medicală, pe sănătatea mintală, fizica și pe bunăstarea generală a pacientului.

Medicina nu trebuie să fie doar despre vindecare – trebuie să fie despre a oferi pacienților o viață mai bună.

C:. Un pilon al businessului este și Medicina Muncii. Detaliați, vă rog.

Dr.D.S: O economie sănătoasă începe cu o forță de muncă sănătoasă. Medicina muncii nu este doar despre controale anuale – este despre asigurarea unui mediu de lucru sigur, prevenirea accidentelor și îmbunătățirea calității vieții angajaților..

Medicina muncii = prevenție inteligentă. Reduce absenteismul și crește productivitatea. Costurile angajatorilor scad, iar eficiența crește. Este o investiție strategică, nu un cost obligatoriu. Noi o tratăm ca pe un element central al succesului economic.

O industrie cu cerere nelimitată

C: Cum a fost 2023 față de 2022? Dar 2024 față de 2023?

Dr.D.S: 2023 a fost anul stabilizării. Am crescut cu 15%, în ciuda volatilității economice. 2024 este anul expansiunii. Creșterea a depășit așteptările, pe fondul cererii în creștere și al digitalizării.

Suntem într-o industrie cu cerere nelimitată. Întrebarea nu este dacă vom crește, ci cât de repede.

C: Aveți amintiri rele despre pandemie?

Dr.D.S: Pandemia a fost o lecție dură pentru întreaga lume. Dar a fost și un test de reziliență, inovație și adaptabilitate. A fost momentul în care sănătatea a devenit prioritatea absolută a omenirii

Am învățat că flexibilitatea salvează vieți. Am inovat, ne-am adaptat, am accelerat digitalizarea. Am ieșit mai puternici, pentru că am văzut viitorul și am decis să-l construim.

C: Ce cifră de afaceri ați avut anul trecut? La cât estimați cifra de afaceri pentru 2025?

Dr.D.S: Cifrele traduc vieți salvate, oameni care au primit tratamente mai bune, mai rapide, mai eficiente. Aceasta creștere continua pentru ca cererea pentru servicii medicale de calitate nu se oprește niciodată.

Pentru 2025, obiectivul este o creștere de peste 20%, susținută de expansiune, digitalizare și optimizare operațională.

Viitorul sănătății trebuie construit cu curaj

C: Ce lucruri blochează dezvoltarea unei companii în piața în care vă desfășurați activitatea?

Dr.D.S: Singura barieră reală este frica de schimbare. Viitorul sănătății trebuie construit cu curaj, viziune și parteneriate solide. De asemenea, faptul ca mentalul colectiv considera sănătatea un cost, nu o investiție.

România are un potențial imens în healthcare. Trebuie doar să-l accelerăm, nu să-l încetinim.

Dialogul continuu și cooperarea strategică sunt singurele soluții reale

C: Ce vă nemulțumește cel mai mult în relația cu autoritățile? De ce?

Dr.D.S: România are un potențial enorm în domeniul medical, iar cheia succesului nu stă în competiție, ci în colaborare inteligentă. Când statul creează un cadru legislativ stabil și susține inițiativele inovatoare, iar sectorul privat aduce eficiență operațională, tehnologie avansată și un model de business orientat spre performanță, pacienții câștigă.

Vedem deja exemple clare în care acest parteneriat funcționează: dezvoltarea telemedicinei, integrarea dosarelor medicale digitale, programele de prevenție susținute de fonduri publice, dar implementate prin infrastructura privată. Aceste inițiative nu sunt doar benefice, ci esențiale pentru viitorul sănătății în România.

Noi, la Romgermed St. Lukas, credem că dialogul continuu și cooperarea strategică sunt singurele soluții reale pentru un sistem medical sustenabil. Sănătatea este o prioritate națională, iar viitorul său nu aparține nici exclusiv statului, nici exclusiv privatului—ci parteneriatului dintre ele.

Este momentul să trecem de la mentalitatea de „sector public versus sector privat” la mentalitatea de „un singur sistem medical, cu un singur scop: viața pacientului”.

Poate biotehnologia…

C: Vă tentează să deschideți un alt business, în alt domeniu? De ce?

Dr.D.S: Orice business de viitor are o legătură cu sănătatea, tehnologia și bunăstarea umană. Dacă aș investi în altceva, ar fi în biotehnologie, AI medical sau longevity science. Viitorul nu este doar despre a trăi mai mult, ci despre a trăi mai bine.

C:. Ce pasiuni își permite un CEO?

Dr.D.S: Un CEO trăiește într-o lume a deciziilor rapide, a responsabilităților uriașe și a provocărilor constante. Dar chiar și în acest ritm alert, pasiunile nu sunt un lux, ci o necesitate. Ele nu sunt doar momente de relaxare, ci surse de echilibru, inspirație și dezvoltare personală.

Sport, pentru disciplină.

Călătorii, pentru perspectivă.

Lectură, pentru viziune.

Însă adevărata mea pasiune este să schimb lumea prin sănătate. Aceasta nu este doar o activitate de business, ci o misiune. Este acea forță interioară care mă împinge să continui, să caut soluții inovatoare, să răspund nevoilor unei lumi aflate într-o continuă schimbare. Sănătatea nu este doar despre a trata o boală, ci despre a crea un ecosistem în care fiecare persoană are acces la îngrijire de calitate, iar fiecare decizie pe care o iau contribuie la un viitor mai sănătos și mai prosper.