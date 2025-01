Acest protest, condus de susținătorii lui Călin Georgescu, a inclus un marș pașnic către Palatul Victoria. Manifestanții, care au scandat mesaje precum „libertate”, s-au adunat în Piața Universității și au continuat să se deplaseze către sediul Guvernului din Piața Victoriei. Deși atmosfera a fost tensionată, participanții au subliniat caracterul pașnic al manifestației.

George Simion, într-un mesaj adresat susținătorilor pe Facebook, a indicat că este momentul pentru o manifestație amplă împotriva Guvernului, pledând pentru alegeri libere. El a precizat că decizia cu privire la organizarea protestului la nivel național urma să fie luată de colegii săi din AUR, exprimându-și speranța că detaliile vor fi anunțate până seara. Simion a adăugat că își dorește ca de această dată să nu existe proteste paralele care să genereze diviziuni.

Protestele sunt motivate de nemulțumirea față de anularea alegerilor prezidențiale, o decizie percepută ca fiind nedemocratică. Organizatorii au anunțat că manifestațiile vor continua până când cerințele lor vor fi luate în considerare.

Curtea de Apel București a respins pe 31 decembrie contestația depusă de Călin Georgescu și organizația Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept împotriva deciziei Biroului Electoral Central de anulare a alegerilor. Hotărârea a fost luată în baza unei decizii anterioare a Curții Constituționale și poate fi contestată la instanța supremă.

În ziua în care Curtea de Apel a analizat cererea, peste o mie de susținători ai lui Georgescu au protestat în fața instanței. Între timp, Călin Georgescu a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg împotriva deciziei Curții Constituționale, sperând să obțină o soluție favorabilă la nivel internațional.

De asemenea, peste 100 de persoane s-au strâns joi pe treptele Curții de Apel București, în semn de protest față de anularea alegerilor prezidențiale și susținere față de Călin Georgescu.

Oamenii au plecat apoi în marș spre Piața Victoriei, cu vuvuzele și steaguri.

La rândul lor, un cuplu de pensionari, stabiliți de patru decenii în Marea Britanie, s-au declarat dezamăgiți că au ieșit în stradă doar 100 de persoane.

Ei au spus că au venit în vacanță în România și n-au stat pe gânduri să iasă în stradă, alături de ceilalți susținători ai lui Călin Georgescu, scrie HotNews.

„A fost a doua oară când am votat în România, pentru asta am și venit, vom mai sta încă vreo două săptămâni. Noi l-am văzut pe Georgescu pe Youtube, ni s-a părut cel mai potrivit pentru a conduce țara, cred că este patriot, deși am rezervele mele când vine vorba de patriotism. Sincer, pe mine m-a convins și Dan Puric, pe care îl respect și admir foarte mult, că Georgescu este omul care merită votul nostru.

Avem doi copii, ei sunt tot cu noi, în Marea Britanie, suntem cetățeni britanici, dar n-am renunțat nici la cetățenia română. Ne pasă de România, dorul de locurile natale nu se stinge niciodată. Vrem să le fie mai bine tinerilor, copiilor.

Sunt dezamăgită doar că nu a ieșit mai multă lume în stradă acum. E inacceptabil că s-au anulat alegerile, vrem să ni se respecte votul, suntem aici pentru viitorul tinerilor”, a mărturisit pensionara.