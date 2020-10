Cineastul James Redford, fiul legendei divertismentului Robert Redford, a murit la vârsta de 58 de ani, transmite USA Today.

Soția sa, Kyle Redford, a deplâns pierderea soțului ei pe Twitter și a declarat pentru The Salt Lake Tribune că soțul ei a murit ca urmare a cancerului. Cancerul a fost descoperit în noiembrie anul trecut, când James Redford, cunoscut sub numele de Jamie, aștepta un transplant de ficat.

„Jamie a murit astăzi. A trăit o viață frumoasă și a fost iubit de mulți. Ne va fi profund dor de el. Ca soție a sa de 32 de ani, sunt foarte recunoscătoare pentru cei doi copii spectaculoși pe care i-am crescut împreună. Nu știu ce am fi făcut fără ei în ultimii 2 ani „, a postat pe Twitter Kyle Redford.

James Redford a fost activist de mediu și filantrop, precum și cineast. S-a specializat în filme documentare, iar primul sa realizare ca regizor, „The Big Picture: Rethinking Dyslexia” din 2012, a fost inspirat de fiul său, Dylan, care s-a luptat cu dislexia în liceu, potrivit Tribune.

Cindi Berger, publicist de foarte mult timp pentru Robert Redford, a emis o declarație către USA Today exprimându-și tristețea și cerând intimitate pentru Redford și familia sa.

„Durerea este incomensurabilă odată cu pierderea unui copil. Jamie era un fiu iubitor, soț și tată. Moștenirea sa trăiește prin copiii săi, prin artă, film și pasiunea dedicată conservării mediului înconjurător”, a scris ea. „Robert Redford deplânge cu familia sa în acest moment dificil și cere intimitate.”

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020