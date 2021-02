Cunoscutul actor canadian Christopher Plummer a încetat din viață vineri la vârsta de 91 de ani, vestea fiind dată de bunul său prieten și în același timp managerul său, Lou Pitt, după cum transmite Reuters.

Cunoscut pentru rolul căpitanului von Trapp alături de Julie Andrews în musicalul de succes „The Sound Of Music” din 1965, Plummer a devenit în 2012 cel mai în vârstă actor care a câștigat vreodată un Oscar.

„Chris a fost un om extraordinar, cu maniere de modă veche, care și-a iubit profund și și-a respectat profesia”, a spus Pitt. „Era o comoară națională care își savura profund rădăcinile canadiene. Prin arta și umanitatea sa, el ne-a atins toate inimile și viața sa legendară va rezista în amintirea generațiilor viitoare.”

Cariera sa de actor a înflorit după vârsta de 70 de ani

Christopher Plummer a murit în casa sa din Connecticut, având-o pe soția sa Elaine Taylor alături, a spus Deadline Hollywood.

Plummer, un actor shakespearian desăvârșit onorat pentru munca sa de scenă, televiziune și film a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii. A fost cel mai bine cunoscut pentru rolul său din „The Sound Of Music”, care în acel moment eclipsa „Gone With the Wind ”(1939) în ceea ce privește cele mai mari câștiguri înregistrate vreodată.

Plummer a înflorit după numeroase roluri importante după vârsta de 70 de ani – o perioadă din viață în care majoritatea actorilor se lasă de meserie. El a revendicat și mult doritul Premiu Oscar la vârsta de 82 de ani pentru rolul său secundar din „Beginners”.

Christopher Plummer a jucat în peste 100 de filme

Regretatul actor a apărut în peste 100 de filme și a fost nominalizat la Oscar pentru interpretarea autorului rus Leo Tolstoi în “The Last Station” din 2009. A câștigat două premii Tony pentru munca sa de pe Broadway, două premii Emmy pentru munca în televiziune și a jucat pentru companii de teatru de top din lume.

Christopher Plummer s-a născut la Toronto pe 13 decembrie 1929, într-o familie privilegiată. A fost strănepotul lui Sir John Abbott, al treilea prim-ministru al Canadei.

Unul dintre ultimele sale roluri majore a fost cel al unui patriarh, în comedia „Knives Out” din 2019.

Rolurile sale TV au inclus mini-seria din 1983 „The Thorn Birds”.

Plummer a trăit cu soția sa Elaine în Connecticut și a fost tatăl actriței ce a câștigat premiului Tony, Amanda Plummer.