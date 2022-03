Doliu uriaș în lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viață. Era extrem de îndrăgit

Este doliu în lumea filmului, după ce actorul japonez Akira Takarada s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Devenit cunoscut după ce a jucat în filmul ”Godzilla” din 1954, el a decedat după ce a contractat o pneumonie, scrie presa niponă.

”Suntem întristaţi să aflăm de decesul lui Akira Takarada. Fie ca memoria sa să continue să inspire viaţa numeroşilor fani ai Godzilla”, a fost mesajul postat pe contul oficial de Twitter al francizei.

Actorul a mai apărut și în alte filme ale francizei, dar a jucat și un rol în filmul ”Sfârșitul verii”, film ecranizat în 1961 al maestrului cinema-ului japonez Yasujiro Ozu.

