Actorul și comediantul John Bird a murit la vârsta de 86 de ani. Regretatul actor a murit liniștit în ajunul Crăciunului, potrivit reprezentanților săi. Bird este cel mai bine cunoscut pentru activitatea sa în emisiuni TV satirice, al căror boom a început în anii 1960. Cea mai cunoscută lucrare a sa a fost cea cu John Fortune și Rory Bremner în serialul TV Bremner, Bird și Fortune.

Lungul serial a fost difuzat timp de 16 seriale și a fost nominalizat la numeroase premii în perioada 1999-2008. Printre celelalte apariții TV ale lui Bird se numără apariția în trei episoade din Jonathan Creek cu Alan Davies și un episod din One Foot in the Grave, scrie presa internațională.

Deeply saddened to hear that the great John Bird has left us. One of the most modest of men and most brilliant of satirists. And one of the last surviving pillars of the anti-establishment. 1/4

— Rory Bremner 💙🇺🇦 (@rorybremner) December 28, 2022