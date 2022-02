Doliu uriaș în lumea culturii! S-a stins din viață înainte să împlinească 83 de ani

Un voluntar al platformei a fost și Laura Gellner, o doamnă care s-a stins din viață înainte de a împlini vârsta de 83 de ani.

În urmă cu câteva zile, echipa dexonline.ro a anunțat că bătrâna s-a stins din viață, notând ”dexonline a pierdut unul dintre cei mai merituoși și mai vechi colaboratori ai săi. Colega noastră Laura Gellner s-a stins din viață acum cîteva zile. Astăzi ar fi împlinit 83 de ani. […]

Laura a adăugat 300.000 de definiții la dexonline, totalizînd 59.000.000 de caractere. Aceasta înseamnă 30% din definițiile noastre. Din fiecare trei definiții pe care le citiți pe dexonline, probabil una reprezintă munca Laurei. Estimăm că Laura și-a dedicat pentru dexonline peste 20.000 de ore din viață, echivalentul a 10 ani munciți cu normă întreagă. Ca termen de comparație, Biblia are circa 4.000.000 de caractere.”

Fondatorul proiectului, Cătălin Frâncu, spune că Laura Gellner a fost o fire discretă și că nu a dorit să-și facă publicitate pentru reușitele sale, în timp ce adaugă că nu s-au văzut niciodată și nici la telefon nu au vorbit, scrie hotnews.ro.

”Pe e-mail, foarte rar se mai strecurau în conversații subiecte separate de dexonline. Odată ne-a felicitat pentru un cuvânt al lunii cu tentă politică”, spune fondatorul platformei.

Cum a început totul

Laura Gellner i-a scris prima dată lui Cătălin Frâncu pe data de 24 aprilie 2004, fiind entuziasmată de proict și dorind să facă parte din el.

„Stimați colaboratori ai redacției DEX-online! În primul rând, vreau să salut ideea întocmirii acestui dicționar, atât de necesar și pentru cei din țară, dar și pentru cei dinafară.

Este o idee minunată și merită toate laudele. Eu nu trăiesc în România, mă servesc adesea acasă de un DEX apărut în anul 1975 și aș putea să adaug multe cuvinte la DEX-ul dvs. online. Întrebarea mea este: ce trebuie să scriu ca sursă, pentru că acest DEX ’75 nu figurează în lista dvs.? Cu tot respectul, Laura Gellner”, a notat femeia, în primul mail trimis echipei.

Trei luni mai târziu, aceasta ajungea în topul voluntarilor, iar fondatorul platformei i-a trimis un mail pentru a o felicita. Răspunsul acesteia a fost plin de modestie.

”Mulțumesc pentru frumoasele rânduri. Înseamnă că am putut ajuta cu adevărat, și asta mă bucură cel mai mult. Bănuiesc că eu am mai mult timp liber decât ceilalți membri ai grupului, de aceea am putut să avansez mai ușor (ca loc)”, se arată într-o bucată din email.

Unde a lucrat înainte

În același email, Laura Gellner a precizat că a redactat, timp de 17 ani, note bibliografice pentru cărți dn Biblioteca Acadeniei Române, și alți 17 pentru Biblioteca Universității din Stuttgart.

”Dar entuziasmul, colaborarea și ajutorul efectiv în acest grup sunt de neegalat. Am spus – bănuiesc – pentru că eu de fapt am redactat timp de 17 ani note bibliografice pentru cărți din Biblioteca Academiei Române, iar încă 17 am făcut același lucru în Biblioteca Universității din Stuttgart. Nu m-am plictisit nicio clipă de munca mea și nu am fost prea fericită când am primit șansa de „a avea timp liber.”

În probleme tehnice și de programare nu pot ajuta, dar „cu munca de jos” :), oricând și încă cu mare plăcere. (Numai în luna septembrie nu voi fi „la datorie”). Sper să fiu încă de față când va fi introdus ultimul cuvânt din DEX ’98. Numai bine, Laura”, a fost răspunsul ei.

Potrivit lui Cătălin Frâncu, fosta bibliotecară a ranspus 300.000 de definiții din dicționare în dexonline, subliniind că regretata voluntară a contribuit în special la digitizarea Micului dicționar academic (din care ea a introdus 17 milioane de caractere), Dicționarul limbii române literare contemporane (11 milioane de caractere – dicționarul este notabil pentru că este singurul pe care îl avem care dă exemple), Dicționarul de neologisme (7 milioane de caractere), DEX ediția 2009 (6 milioane de caractere – ultimul DEX pe care l-am importat), Dicționarul de sinonime (6 milioane de caractere), Dicționaru limbii românești (Scriban) (7 milioane de caractere) și altele.

„Nu este o cifră exactă, dar în baza de date notăm timpul introducerii fiecărei definiții, la secundă, și putem face calcule credibile. Socotind anii 2014-2021 și excluzînd anii 2008-2011, cînd am colaborat mai puțin, rezultă o medie de 1.600 de ore pe an, iar asta înseamnă peste 30 de ore pe săptămână”, precizează el.