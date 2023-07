Tony Bennett, una dintre cele mai îndrăgite voci din istoria muzicii populare din SUA, a murit vineri, 21 iulie, la 96 de ani.

Tragicul eveniment a avut loc la mai puțin de două săptămâni de la ziua sa de naștere, potrivit informațiilor transmise de agentul său publicitar și preluate de NBC News.

Tony Bennett a murit în orașul său natal, New York. Suferea de Alzheimer

Agentul său publicitar, Sylvia Weiner, a precizat că regretatul cântăreț a murit în orașul său natal, New York. Sursa menționată amintește că Bennett a asigurat coloana sonoră pentru generații întregi de seri romantice și a dovedit că brandul său atemporal de standarde poate avea o atracție consistentă, chiar dacă industria muzicală se schimbă odată cu apariția altor preferințe.

În ultimii ani s-a confruntat în particular cu o tulburare cognitivă. În ziua de 1 februarie 2021, familia sa a declarat în revista AARP că Bennett suferea de Alzheimer în ultimii cinci ani, în ciuda faptului că a reușit în continuare să înregistreze multă muzică.

„Viața este un dar – chiar și cu Alzheimer”, era scris într-un mesaj publicat pe contul oficial de Twitter al lui Bennett.

Lady Gaga a fost o bună prietenă și colaboratoarea frecventă a lui Tony Bennett

„Felul în care ne debarasăm tot timpul de muzică și ne debarasăm tot timpul de artă și de decenii trecute, ca și cum ar fi învechite, că a fi nostalgic este pentru tocilari – este dureros.

Atât de multă muzică care a fost introdusă prin intermediul Great American Songbook, prin Fred Astaire, este transmisă mai departe prin generații de bărbați și femei, iar Tony este unul dintre acești bărbați”, a declarat Lady Gaga în 2015.

Amintim că aceasta a fost o bună prietenă și colaboratoarea frecventă a lui Tony Bennett.

A debutat în muzică după ce a studiat canto

Născut Anthony Dominick Benedetto în ziua de 3 august 1926, în Astoria, în cartierul Queens din New York, regretatul artist a debutat în muzică după ce a studiat canto la American Theatre Wing.

Acesta ar fi fost descoperit de legendara cântăreață afro-americană Pearl Bailey, care l-a angajat pentru a cânta în deschiderea concertului ei în 1949, notează sursa menționată.

Un an mai târziu, Bennett a început să își facă propria marcă, semnând cu Columbia Records și cântând hituri precum „Rags to Riches” și „Because of You”. Hit-ul său emblematic, „I Left My Heart in San Francisco”, a fost lansat în anul 1962.