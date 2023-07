Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., se lansează în muzică. Tânărul va lansa în curând o nouă piesă scrisă chiar de el. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit ce părere are tatăl său despre noua piesă.

Ce părere are Ștefan Bănică Jr. despre noua piesă a fiului său?

„Felicitări, am văzut că ai scos o melodie nouă, urmează, am văzut teaser-ul. A trecut de filtrul tatălui?” l-a întrebat Cătălin Măruță pe fiul lui Ștefan Bănică Jr.

La rândul său, Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că tatăl său l-a susținut în cariera sa de artist și că îi place foarte mult piesa pe care urmează să o lanseze.

„I-a plăcut, a zis că este o piesă…”, a spus Radu Ștefan Bănică, care nu a apucat să spună mai multe, după ce a fost înrerupt de Cătălin Măruță cu o altă întrebare.

Piesa este compusă chiar de el

Mai mult, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că aceasta este prima lui piesă, cu care se lansează oficial în muzică. Melodia este compusă chiar de către Radu Ștefan Bănică și va fi lansată în data de 26 iulie.

„Este prima mea piesă, am mai scos o piese, de fapt a fost ceva personal, pus pe canal meu de YouTube, dar ăsta e primul meu single, ca artist.Pe 26 iulie, nu e o zi anume, atunci s-a stabilit. Am compus-o eu, împreună cu niște oameni foarte talentați, am filmat și videoclip. Este un pic așa, de dragoste, n-are cum să nu te scoată la dans.”, a mai spus Radu Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică Jr. este un artist complet

Ștefan Bănică Jr. reprezintă un adevărat brand în muzica românească și nu numai. „Juniorul” s-a născut pe 18 octombrie 1967, în București. Este un actor, compozitor, cântăreț, regizor, producător și moderator TV român. Având o carieră de peste 30 de ani, este unul dintre cei mai complecși și apreciați artiști din România.

De-a lungul prodigioasei sale cariere, Bănică a susținut mii de concerte. A stabilit chiar recorduri în România prin concertele sale de Crăciun, susținute consecutiv la Sala Palatului, cea mai longevivă și complexă producție muzicală din România, o adevărată tradiție de peste 15 ani.

El a avut o relație cu regretata Cristina Țopescu. Apoi cu Mihaela Rădulescu în perioada 1994 – 1999. A urmat o relație cu Camelia Constantinescu, cea care i-a născut primul copil, Radu Ștefan. Cei doi însă nu au fost căsătoriți oficial și s-au despărțit în anul 2005.

În ianuarie 2006 Ștefan s-a căsătorit cu realizatoarea TV, Andreea Marin, care a născut pe 15 decembrie 2007 o fetiță pe nume Ana Violeta. În octombrie 2013 Ștefan Bănică și Andreea Marin au divorțat. Din 2013 Ștefan Bănică este într-o relație cu cântăreața Lavinia Pârva și au împreună un băiat.