Cu ani în urmă, Adriana Bahmuțeanu a fost subiectul unei atenții aprinse din partea lui Ștefan Bănică Jr. Prezentatoarea TV spune că a respins ferm avansurile artistului și a făcut acest lucru public. Motivul din spatele refuzului ei a rămas o enigmă.

Prin 2000, Adriana Bahmuțeanu și Ștefan Bănică Jr. au fost subiectul unor zvonuri care sugerau că ar putea forma un cuplu surpriză. Episodul a avut loc în contextul în care cântărețul tocmai se despărțise de Mihaela Rădulescu. „Răduleasca” începuse deja o nouă relație cu Elan Schwartzenberg. Bahmuțeanu a făcut pentru prima oară dezvăluirea într-un interviu în anul 2006.

”Dacă voiam să am o relație cu el, aș fi avut-o încă de acum șase ani. El mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini de bloc. Eu stăteam la șase, el la etajul 1. Totul s-a întâmplat după despărțirea lui de Mihaela Rădulescu. Ștefan trecea atunci printr-un divorț și nu-i era deloc ușor, chiar dacă toți știau că el a fost cel care a dorit să se separe de Mihaela. Suferea și probabil că era mai vulnerabil în acea perioadă”, a declarat „Bahmuțeanca” la vremea respectivă.

Adriana Bahmuțeanu a decis să nu intre într-o relație cu Ștefan Bănică Jr. Ea considera că el nu era genul său de bărbat. Cu toate acestea, recunoaște că ar fi preferat să păstreze o relație de prietenie cu artistul. Insistențele acestuia au determinat-o să se distanțeze. În plus, fosta soție a lui Silviu Prigoană nu dorea să își dezamăgească prietena, pe Mihaela Rădulescu.

Am fost de câteva ori și în casa lui. Eu aș fi vrut ca el să fie ca frățiorul meu, iar el voia altceva. Și, în plus, eu eram și sunt și acum prietenă cu fosta lui soție, Mihaela, și dacă aș fi avut o relație cu el, nu m-aș mai fi putut uita în ochii Mihaelei”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

După mulți ani, Bahmuțeanu a revenit pe subiect. A mărturisit că regretă faptul că l-a pus într-o lumină proastă pe Ștefan Bănică prin declarațiile sale.

În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, bruneta a recunoscut că nu ar fi trebui să spună aceste lucruri despre „Junior”.

”Am regretat că am spus în presă treaba asta. Nu regret că nu am spus nu. Am spus că e adevărat că mă tot suna, mă căuta, se aflase. Ștefan abia se despărțise de Mihaela, iar în casa mea venea toată echipa de la acea emisiune, eu fiind iubita unui reporter.