Doliu în cinematografie! Este vorba despre Marc Wilmore, scenaristul seriei de animație „The Simpsons”.

The Sun informează că acesta a murit duminică după ce s-a infectat cu coronavirus. Acest virus necruțător i-a amplificat restul problemelor de sănătate cu care se confrunta.

„Dragul meu frate, Marc Edward Wilmore, a murit aseară din cauza COVID și a altor comorbidități, care l-au chinuit ani de zile. Fratele meu era cea mai blândă, amuzantă ființă, un adevărat înger. Te iubesc, fratele meu mai mic”, a scria Larry pe Twitter.

Doliu în cinematografie! Cu ce s-a mai ocupat Marc Wilmore

Marc a fost un scenarist TV și s-a ocupat de numeroase proiecte, printre care F Is For Family și In Living Color.

Acesta a scris scenariul și a produs 12 episoade din celebrul serial „The Simpsons”, între 2002 și 2015. A câștigat un premiu Emmy pentru Cea mai bună animație, după ce a produs „Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.

Marc a absolvit California State Polytechnic University, din Pomona și și-a lansat cariera de scenarist în anii 1990.

A început să lucreze la versiunea TV a producției „Harry and the Henderson”, înainte să ajungă „la butoanele” celebrei serii de comedie „In Living Color” de la Fox.

Marc a mai lucrat și ca scenarist pentru The Tonight Show with Jay Leno, apoi s-a ocupat de serialul „The Simpsons”.

Amintim că în 2015, unul dintre creatorii serialului „The Simpsons” a murit din cauza cancerului de colon, la vârsta de 59 de ani.

Sam Simon a fost diagnosticat în fază terminală, în 2012, când i s-a spus că mai are trei luni de trăit.

Sam Simon a fost un militant activ pentru drepturile animalelor și a anunțat că donează averea sa de 100 milioane de dolari fundațiilor care se ocupă de protecția necuvântătoarelor. Creatorul „familiei Simpson” a murit în locuința sa din Los Angeles, înconjurat de familie și câinele său devotat, scrie BBC.

Sursă foto primară: Dreamstime

Sursă foto: Daily Mail