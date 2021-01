Este doliu în lumea muzicii. SOPHIE, o cunoscută cântăreață, DJ și producător muzical s-a stins din viață. Artista avea doar 34 de ani. A murit sâmbătă dimineață la casa ei din Atena, relatează EFE.

Cunoscuta artistă a murit în casa ei din Grecia, la Atena, după un accident subit, potrivit echipei sale care a publicat un comunicat, în care se cere respectarea intimităţii familiei şi a fanilor artistei. SOPHIE a fost totodată o activistă energică în favoarea persoanelor transgen.

“SOPHIE este o pionieră a noului sound, una dintre artistele cele mai influente din utimul deceniu. Nu doar pentru producţiile sale ingenioase şi creativitatea sa, ci şi prin vizibilitatea pe care a obţinut-o. Un simbol al eliberării”, se arată în comunicat.

Născută şi educată la Glasgow (Scoţia), Sophie Xeon s-a menţinut într-un discret plan doi în industria muzicală în timp ce a realizat colaborări de succes cu artişti reputaţi ca Madonna – alături de care a compus în 2015 single-ul “Bitch I’m Madonna” -, Lady Gaga, Diplo, Charli XCX, sau Vince Staples.

În 2018, ea a lansat albumul său de debut marcat de identitatea sa transgen, “Oil of Every Pearl’s Un-Inside”, cu care a obţinut o nominalizare la premiile Grammy la categoria Cel mai bun album dance/electronic, care a avut o primire favorabilă atât din partea publicului cât şi a criticilor de specialitate.

În octombrie 2017, Sophie și-a revenit muzical solo cu un nou single, „It’s Okay to Cry”, primul material nou pe care l-a lansat în aproape doi ani. Mai târziu în lună, a debutat și în spectacolul live, unde a premiat piese nou înregistrate din al doilea album cu interpretări vocale de Cecile Believe . Al treilea single de pe album, „Faceshopping”, a fost lansat pe 16 februarie 2018 cu un videoclip muzical pe 4 aprilie 2018.

Celebrul cântăreţ britanic Sam Smith a reacţionat şi el pe Twitter la auzul teribilei veşti.

“Știri sfâșietoare. Lumea a pierdut un înger. Un adevărat vizionar și un model al generației noastre. Lumina ta va continua să-i inspire pe mulţi, pentru multe generații de-acum încolo. Gândurile mele se îndreaptă către familia și prietenii Sophiei în acest moment greu”, a scris acesta.

Heartbreaking news. The world has lost an angel. A true visionary and icon of our generation. Your light will continue to inspire so many for generations to come. Thinking of Sophie’s family and friends at this hard time ❤️ pic.twitter.com/7qr4aI0DDi

