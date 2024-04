Regele Charles al III-lea a părut vesel și fericit marți, când a efectuat primul său angajament public oficial de când a fost diagnosticat cu cancer. El a fost însoțit de soția sa, regina Camilla. Cei doi au vizitat un centru de tratare a cancerului din Londra.

Cuplul regal a sosit la University College Hospital Macmillan Cancer Centre puțin după ora 11.00 în Bentley-ul de stat, un vehicul de ceremonie dotat cu geamuri foarte mari pe care Charles l-a folosit în ultimele luni când a călătorit la Londra în interes de stat și personal, pentru a se asigura că poate fi văzut și fotografiat cu ușurință.

De asemenea, marți s-a anunțat că Charles va prelua un nou rol de susținător al organizației caritabile Cancer Research UK, transmite Yahoo News.

Regele a fost văzut ultima dată în public în ziua de Paște, când a dat mâna cu 56 de binevoitori adunați în fața bisericii din Windsor la care participa.

Palatul a declarat că acesta răspunde bine la tratament, dar a precizat că nu este în remisie și nici nu a scăpat de cancer. Apariția sa de marți a fost menită să transmită un mesaj că intenționează, dacă nu să învingă imediat cancerul, cel puțin să revină în viața publică în timp ce se luptă cu el.

„Deși fiecare pacient este diferit, unul dintre lucrurile pe care speră să le demonstreze și să le arate este modul în care oamenii pot continua să trăiască o viață plină în timpul tratamentului, nu doar după el. Cancerul poate fi un cuvânt înfricoșător, dar nu trebuie să fie o experiență înfricoșătoare”, a declarat o sursă pentru Telegraph.

Here you can see King Charles present the lovely flower girl a gift bag, that has the royal insignia of both King and Queen on the side. How wonderful. pic.twitter.com/Z53782SyTF

I find it quite moving to see King Charles holding the hands of cancer patients and knowing the people will appreciate it because they know he is going through the same as them I hope all those patients make a full recovery God Save The King #KingCharles #KingCharlesIII pic.twitter.com/9hg3jGD3tW

— Lee Hood (@Mofoman360) April 30, 2024