Gigi Becali a avut replici dure pentru impresarul Anamaria Prodan. Acesta, a avut un discurs dur la adresa ei, în urma transferului atacantului Dennis Man la Parma. Trebuie menționat că, deși Anamaria Prodan îl reprezenta pe Man, transferul a fost făcut prin intermediul lui Ioan Becali, vărul lui Gigi Becali.

Dar prin cunoştinţe, ca un fel de intermediar. Da? Negocierea a fost între noi, patronii. Totul e meritul lui şi atunci nu pot fi nedrept. Nu vorbesc despre Ana Maria şi nu o să mai vorbesc niciodată în viaţa mea. Eu nu am vorbit în viaţa mea cu femei, eu nu discut cu femeile. Afaceri nu fac dacă eşti femeie, Că nu discut cu ele.”, spune Gigi Becali.

Vorbesc cu cine vreau eu. Şi nu am nevoie să dau raportul cuiva sau să bârfesc pe cineva. Nici pe Ana, nici pe Moggi (n.r. – impresarul Alessandro Moggi), nici pe nimeni. Eu ştiu un lucru, dreptatea e dreptate şi Giovanii de la A la Z a făcut acest transfer. Nu că el, că el nu are voie.

Ulterior, acesta a declarat că nu va mai discuta cu Anamaria Prodan dar că va continua să o salute ca pe orice om. În plus, acesta a mai spus că singurul motiv pentru care vorbea cu ea era din respect pentru soțul ei.

”Eu am vorbit cu ea (n.r. – Ana Maria Prodan) pentru că îl respectam pe Reghe. Altfel călca pe la mine vreodată? Nicodată nu călca. (n.r. – dacă vine Angela Merkel sau cu Regina Marii Britanii cu o afacere) Nu o bag nici în seamă.

Acesta a mai precizat că Anamaria Prodan a fost singura femeie cu care a vorbit și că nu va mai face acestă greșeală în viitor.

Dar vreau să fiu oaia lui Hristos şi nu am treabă cu femeile, nu mă interesează, eu nu vorbesc cu femeile. Ea a fost singura femeie cu care am vorbit, dar am greşit. Nu am făcut niciun profit cu ea, niciodată”, a spus el.

Eu am făcut o greşeală din cauză că, fiind nevasta lui Reghe, dar de acum încolo la revedere! Dacă vrei, nu mai vorbesc nici cu tine, Reghe, să fii sănătos! Ce-mi trebuia mie să am eu o relaţie de discuţii cu o femeie? Meseria femeii nu există agent. (n.r. spunându-i-se că Raluca Turcan este ministrul Muncii) Şi dacă e, ce face? Dă frunză la câini, ce face?

”Când mi-a trimis ea ofertă de zece milioane, vorbisem cu patronul înainte cu o oră şi mi-a făcut ofertă de 13 plus două, 15 adică, în doi jumătate. Şi ea făcea ofertă de zece în patru ani. Eu râdeam. Eu am greşit. Eu nu lucrez cu femei.

Impresara Anamaria Prodan a intervenit la PRO X și a precizat că tatăl lui Dennis Man a fost amenințat de către familia Becali pentru a-i da lui Ioan Becali dreptul de a-l reprezenta pe fiul lui la Parma.

“Sunt dezamăgită şi am un gust amar. Tot ce mi s-a spus s-a adeverit. Zâmbesc când îmi amintesc cum îi luam apărarea lui Gigi Becali şi spuneam că e un om foarte corect. Ceea ce a făcut şi cum a reacţionat arată că este foarte mic.

L-am ajutat şi pe vremea când era la puşcărie. Când era la puşcărie, eu şi soţul meu am tras de acest club ca să nu se aleagă praful. Am adus jucători şi nu am cerut o dată comision. Mi-a cerut să nu iau comision când aduc jucătorii şi să aştept să-i vând şi-mi iau atunci comision.

Când i-am vândut nu am luat comision pentru că el era în puşcărie şi nu am vrut să simtă că cineva îi ia banii. Am înţeles că vrea să-şi bage vărul în acest transfer de disperare, ca nu cumva Ana Maria Prodan să-şi atribuie acest transfer şi lumea să vorbească despre Ana Maria Prodan.

Nu este adevărată oferta de 13 plus două. Oferta oficială de la Parma era zece milioane pus bonusuri. De acolo începeau negocierile.”, spune Anamaria Prodan.