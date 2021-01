Vedeta Kanal D Denise Rifai se revoltă şi transmite un avertisment dur pentru toată România! Jurnalista dă de pământ pur şi simplu cu toate autorităţile. Mai mult, Rifai anunţă prăbuşirea totală a României.

E prăpăd în România! E prăpăd!

Jurnalista Denise Rifai dă de pământ cu autorităţile. Vedeta Kanal D este revoltată pur şi simplu după incendiul devastator de la Institutul Matei Balş. Deflagraţia s-a soldat cu cinci decese ale pacienţilor.

Aceasta vorbeşte despre un dezastru iminent care se va abate asupra României. Totul se întâmplă din cauza corupţiei şi a furturilor care au dominat ţara noastră în ultimii 30 de ani. “Numai vorbe goale, peste tot! Vorbe goale si multe, tata, Muuulte!

Ce s a intamplat la Bals e imaginea reala a acestei Romanii, atat de carpite si atat de furate! E prapad in Romania! E prapad!

Mi e mila de medici si de asistente si de noi, toti cei care le ajungem, mai devreme sau mai tarziu, pacienti! E o jale generalizata si asa e, in absolut toate sectoarele!

Nimeni, absolut nimeni, din toti cei care au condus ( la vedere sau din umbra ) Romania pana acum, nu are nicio scuza. Doar au furat si si-au vazut de bucuriile lor temporare! In spate si in urma lor a ramas doar ce se vede. Acest mare prapad!

Culmea e ca sunt foarte multi oameni de calitate in tara asta! Sunt atat de multi oameni de omenie in jurul nostru incat eu chiar nu pot sa inteleg ecartul acesta, intre Tara si popor si intre popor si politicienii ei. Iar partea, cu adevarat trista, e ca eu nu vad solutia!

Dar, daca nu se schimba nimic si vom ramane tot asa, nu o sa mai avem chiar de nici unele! Doar o tara prabusita, pe noi! De la atata furt si coruptie. Si nu sunt vorbe mari sau goale. E adevarul trist. Si da, coruptia ucide tot! Chiar tot!”, a tunat vedeta Kanal D.