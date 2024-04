Premierul Marcel Ciolacu afirmă că Guvernul dispune de fonduri pentru a majora pensiile începând din luna septembrie.

Şeful Executivului combate astfel informațiile din presă care indicau un posibil risc de amânare a acestei creșteri în baza noii legi a pensiilor. Bugetul pentru anul 2024 a fost deja alocat inclusiv pentru această majorare a pensiilor programată pentru luna septembrie.

În 2024, guvernanţi au alocat 135 de miliarde de lei pentru plata pensiilor, din care:

În primele trei luni ale anului curent, încasările din contribuțiile de asigurări sociale (CAS) au înregistrat o creștere cu 22% față de estimările Ministerului de Finanțe.

Nu este singura veste bună. Pensiile pentru luna mai vor veni la pensionari înainte de Sfintele Sărbători de Paște.

„Suntem în grafic astfel încât toate pensiile să fie achitate, cum am promis, înainte de Paște. Îi asigur pe români că rămânem la fel de de hotărâți și cu privire la plata pensiilor recalculate în septembrie.

Reamintim că, în acest an, va fi implementată noua Lege a pensiilor, care aduce majorări semnificative de venituri. Toate cele aproape 5 milioane de pensii vor fi supuse recalculării în perioada imediat următoare.

De la sfârșitul lunii mai, pensionarii vor începe să primească notificările de recalculare, în care vor găsi detaliată noua sumă a pensiei, calculată conform noii formule, ce va fi aplicată începând cu luna septembrie.

Circa 3 milioane vor beneficia de pensii mai mari începând cu luna septembrie, conform noii legi, din totalul de aproape 5 milioane de pensionari din România. În plus, în acest an, Guvernul a implementat deja o majorare de 13,8%, adică o creștere a punctului de pensie de la 1.785 lei la 2.032 lei.

„Românii trebuie să reţină faptul că nicio pensie nu va scădea, deci se menţine cuantumul cel mai favorabil. Este foarte important ca românii să ştie acest lucru. Este adevărat că noua lege a pensiilor are o formulă care va aduce echitate în sistemul public de pensii.

Ce înseamnă asta? Că dacă ai muncit la fel şi ai cotizat la fel chiar dacă ai ieşit la pensie pe legi diferite, chiar dacă eşti femeie sau bărbat, vei avea acelaşi cuantum al pensiei.

Atenţie! Noua lege a pensiilor are ca fundament contributivitatea, formula spune aşa, avem totalul punctelor acumulate care este format din totalul punctelor contributive plus punctele asimilate plus punctele de stabilitate.

Punctele de stabilitate se dau pentru stagii lungi de cotizare peste 25 de ani pentru a recompensa, pentru a răsplăti munca. Vor creşte în mare măsură pensiile pentru care pensionarii au avut stagii peste 25 de ani”, preciza ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, în urmă cu câteva zile.