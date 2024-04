La ședința Guvernului, Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a comunicat că există resurse financiare destinate majorărilor de pensii și salarii, fonduri deja alocate în bugetul pe anul curent. De asemenea, a asigurat că orice sume suplimentare promise ulterior vor fi susținute din veniturile așteptate în urma rectificării bugetare.

„Nu se pune problema să nu fie achitate salariile sau pensiile sub nicio formă pentru sectorul bugetar sau pentru pensionari. Recalcularea pensiilor este cuprinsă, bugetată, în legea bugetului de stat, iar majorările salariale ce am avut până acum ca și măsuri până la aprobarea legii bugetului de stat, fondurile sunt cuprinse în legea anuală, ce s-a aprobat ulterior am găsit mecanismul de retrimestrializare”, a transmis Marcel Boloș.