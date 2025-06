Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat că noul mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie se bazează pe venitul real al gospodăriei, nu pe nivelul de consum energetic, așa cum se întâmpla anterior.

Astfel, se urmărește o distribuție echitabilă a sprijinului financiar, în condițiile în care, în trecut, și persoane cu venituri foarte mari puteau primi aceleași subvenții ca cele cu venituri minime, dacă înregistrau un consum redus.

Schema de ajutor propusă va necesita aprobarea Ministerului Muncii și validarea în cadrul Guvernului. Aceasta implică actualizarea venitului minim prevăzut de Legea 226 și menținerea proporției de 48% din venitul unei persoane singure pentru fiecare membru al gospodăriei în calculul eligibilității.

Pentru a primi acest ajutor, beneficiarii vor trebui să depună o cerere. Aceasta poate fi completată fie online, printr-o platformă dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), fie fizic, la sediul primăriei sau la centrul de relații cu clienții al furnizorului de energie, în cazul celor care nu pot folosi platformele digitale.

Cererea, depusă pe propria răspundere, trebuie să includă informații despre locul de consum, codul de identificare, CNP-ul solicitantului, datele persoanelor care locuiesc împreună cu acesta și veniturile acestora. După validarea de către STS, Evidența Populației și ANEPIS, cardul de energie va fi alimentat lunar cu o sumă fixă, gestionată de ANEPIS.

Această inițiativă vine în sprijinul celor care, deși au un consum scăzut, se pot confrunta cu majorări de prețuri de 30–40 lei lunar, ceea ce poate deveni o povară semnificativă pentru bugetele reduse. Sprijinul acordat vizează atenuarea acestui impact, astfel încât facturile beneficiarilor să nu se modifice semnificativ în urma liberalizării prețurilor.

„Pentru românii vulnerabili, cei care în general au și un consum mic la energie și care au plătit până acum, să spunem, facturi de 50 lei, 40 lei pe lună și care ar s-ar confrunta într-adevăr cu facturi probabil de 80 lei, de 90 lei, am încercat să acoperim cât mai mult din această diferență, astfel încât factură lor să rămână aproape la fel”, a mai spus ministrul.

Pe de altă parte, în lipsa unei plafonări generale, majoritatea consumatorilor vor simți prețul real al energiei electrice. Autoritățile consideră că este important ca populația să cunoască adevărul legat de costurile reale ale energiei pe piața liberă, chiar dacă aceste informații pot fi inconfortabile.

„Există o asemenea creștere pentru un român care are probleme financiare, are venituri mici. Sigur că 30-40 lei în plus pe lună reprezintă o povară pentru ceilalți.

Probabil că este un lucru, cum să vă spun, neplăcut, dar totuși trebuie să le spunem românilor adevărul că acesta este prețul real al energiei electrice de pe piață. Astăzi, în acest univers existăm ca Românie, ca Europă și așa mai departe”, a conchis Burduja.