Omul de afaceri este la momentul de afață acuzat de folosire de documente false şi spălare de bani. Cătălin Hideg este, de asemenea, vizat într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Ei bine, el mărturisește în cadrul podcastului „Legea Junglei” că, sfătuit de mai multe cunoștințe, a apelat la fostul adjunct de la SRI, Florian Coldea. Pentru ca situația să fie, cumva, rezolvată. Căci acuzațiile la adresa sa ar fi fost unele nefondate, Hideg neavând, spune el, niciun fel de legătură cu ceea ce-l acuză procurorii de la Parchetul European.

Însă, la un moment dat, în toată această înțelegere cu Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, fost director general la SRI, omul de afaceri și-ar fi dat seama că este ceva putred la mijloc.

„Mi-am dat seama că este de necrezut ca foștii oameni din structurile secrete să dețină încă informații despre judecători, procurori și așa mai departe. Eu, unul, mă delimitez total de acțiunile acestor generali în rezervă și de calitatea oamenilor de acolo. Nu am un război cu SRI-ul”, spune omul de afaceri în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube„HAI România!”.

„Am mai vorbit și eu cu unii cu alții despre ce mi se întâmplă și am fost sfătuit să fac rost de o înregistrare concretă despre ceea ce pățesc. Și așa am făcut. Mi-am dat seama că-mi întind o cursă, că mă păcălesc”, povestește Cătălin Hideg.

El spune mai apoi că, prin acțiunile sale, după denunțul făcut la DNA, tot mai mulți care s-au aflat sau se află într-o postură similară, ar dori să-i urmeze exemplu.

„Prin ceea ce am făcut, că am făcut publice aceste înregistrări, am deschis o cutie a Pandorei”, mărturisește Hideg. „Mai ales că nu sunt singurul în această situație”.