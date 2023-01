Doliu în lumea filmului! Actorul Earl Boen, cunoscut mai ales pentru rolul psihologului criminalist Peter Silberman din franciza cinematografică Terminator, a murit joi în Hawaii, a declarat fiica sa pentru The Hollywood Reporter. El avea 81 de ani.

Actorul suferea de o boală extrem de gravă

Ruby Harbin a declarat că tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în stadiul 4 în noiembrie și a murit liniștit în somn.

Născut pe 8 august 1941, Boen a adunat zeci de credite de-a lungul carierei sale. În 1984, el a obținut cel mai notabil rol al său, cel al doctorului Silberman în filmul lui James Cameron „The Terminator„, cu Arnold Schwarzenegger și Michael Biehn. A reluat rolul în Terminator 2: Judgment Day (1991) și Terminator 3: Rise of the Machines (2003).

Într-o scenă memorabilă din primul Terminator, personajul l-a interogat pe Kyle Reese al lui Biehn, un luptător pentru libertate din viitor despre care psihologul credea că suferă de iluzii paranoice. Aproape 40 de ani mai târziu, Biehn și-a amintit cu plăcere de perioada în care a lucrat cu Boen la această scenă.

„A fost un actor minunat și a fost întotdeauna distractiv să fii în preajma lui”, a declarat Biehn pentru THR, adăugând că Cameron „l-a ales pe Earl pentru că era special”.

A jucat în numeroase producții de la Hollywood

Printre celelalte filme în care Boen a mai jucat se numără Battle Beyond the Stars, The Man With Two Brains, Alien Nation, Naked Gun 33 1/3: The Final Insult, Sioux City, The Companion, To Be or Not to Be, Walk Like a Man și The Prince.

În ceea ce privește televiziunea, a avut apariții în seriale precum The Golden Girls, Who’s the Boss?, Mama’s Family, The Law and Harry McGraw, Webster, Matlock, Scarecrow and Mrs. King și Boy Meets World.

După ce s-a retras din actorie în 2003, a continuat să lucreze ca actor de voce la radio, în seriale de animație și jocuri video. Printre creditele sale în acest domeniu se numără Mr. Bleakman în Clifford the Big Red Dog, Señor Senior Sr. în Kim Possible, LeChuck în jocurile video Tales of Monkey Island și naratorul din unele jocuri video World of Warcraft.