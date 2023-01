Actorul american Bob Penny, cunoscut pentru rolurile pe care le-a avut în filme cunoscute precum ”Sweet Home Alabama” și „Forrest Gump”, a murit chiar în ziua de Crăciun.

Actorul avea 87 de ani. Bob Penny a murit pe 25 decembrie în Huntsville, Alabama, fără a se preciza o cauză a morții, potrivit Washington Post.

Actorul a activat mulți ani ca profesor la Universitatea din Alabama, unde a predat poezie și proză timp de 21 de ani. A fost recunoscut pentru munca sa, câștigând Premiul Ellen Gregg Ingalls pentru excelență în anul 1974. Penny a jucat în peste 40 de roluri, pe scena unor teatre și a apărut în zeci de filme și emisiuni de televiziune.

A avut roluri în „Forrest Gump” și „Sweet Home Alabama”

Penny a început să joace în filme în anii 80. El a interpretat un rol în celebrul film „Forrest Gump”, în 1994 și a fost avocatul din producția „Sweet Home Alabama” cu Reese Witherspoon, din 2002. Printre filmele în care a fost distribuit se numără și „Mississippi în flăcări”, „Cu vărul Vinny nu-i de glumit” cu Joe Pesci și „Legenda lui Bagger Vance”, precum și în serialul TV „In the Heat of the Night”.

„Bob Penny a fost actorul care ne-a încântat cu aparițiile sale la Birmingham Festival Theatre și care punea tot sufletul în ce făcea pe scenă”, a declarat Rhonda Erbrick, directoarea teatrului. Penny „a fost și va rămâne un actor pe care ne-am bucurat să-l avem lângă noi”, a adăugat ea.

„Tovarășul meu de râs și cel mai bun prieten”

Meghan Penny, nepoata lui Bob Penny, a împărtășit câteva gânduri despre unchiul ei pe pagina sa de Facebook.

„Mi-a luat câteva zile de reflecție liniștită pentru a putea împărtăși această veste. Unchiul Bob (fratele tatei) a murit liniștit în somn în ziua de Crăciun”, a scris Meghan.

„Bob nu a fost doar un unchi pentru mine. Am avut o legătură specială care mi-a susținut și îmbogățit viața peste măsură. A fost confidentul și mentorul meu; tovarășul meu de râs și cel mai bun prieten. Mă linişteşte foarte mult faptul că știu că acum este liber”, a mai spus ea despre pierderea sa.

„Noapte bună, prinț dulce. Și zboruri de îngeri să îţi cânte spre odihna ta'”, a adăugat ea.