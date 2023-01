Este o zi foarte tristă pentru fotbal. Gianluca Vialli, fostul atacant al lui Chelsea și Juventus, a murit la vârsta de 58 de ani, după ce câțiva ani s-a luptat cu o boală cruntă.

A fost primul italian care a condus o echipă din Premier League.

Fostul fotbalist a fost diagnosticat cu cancer pancreatic în anul 2017. În 2020 s-a vindecat, dar boala a recidivat în 2021, potrivit BBC. În luna decembrie, acesta a anunțat un concediu temporar din rolul său la echipa națională a Italiei, pentru a-și prioritiza sănătatea.

Gianluca Vialli a jucat de 59 de ori pentru Italia și a câștigat Liga Campionilor cu Juventus în 1996. În același an, s-a alăturat echipei Chelsea, al cărei manager avea să devină în 1998.

I se alăturase lui Juventus pentru suma de 12 milioane de lire sterline după ce câștigase titlul în Serie A și Cupa Cupelor Europene în opt sezoane la Sampdoria.

A fost primul italian care a condus o echipă din Premier League. Vialli a preluat funcția de la Ruud Gullit, care fusese demis la sfârșitul sezonului și a obținut victorii în Cupa Ligii, Cupa Cupelor Uefa și Supercupa Uefa.

În anul 2000, a condus-o pe Chelsea și la victoria din finala Cupei Angliei și a Charity Shield. A fost însă demis la sfârșitul sezonului următor, din cauza rezultatele slabe.

În sezonul 2001-2002, Vialli a mai fost o scurtă perioadă și la Watford, la vremea respectivă în liga secundă, dar a fost demis după ce echipa a terminat doar pe locul 14.

Aceasta nu este singura pierdere pe care fotbalul englez a suferit-o recent.

Clubul de fotbal West Ham United a informat recent într-o postare realizată pe pagina sa de socializare că David Gold, unul dintre patroni, s-a stins la vârsta de 86 de ani.

Acesta era coacționar al formației din 2010, atunci când alături de David Sullivan a preluat pachetul majoritar al grupării.

„Cu mare regret vă anunțăm că unul dintre coacționari, David Gold, a încetat din viață în această dimineață după o luptă cu o boală”, a transmis West Ham United într-o postare realizată pe Twitter.

Amintim că David Gold a fost în trecut și acționar majoritar la un alt club din fotbalul englez, Birmingham City.

„Din toate aventurile noastre, niciuna nu ne-a adus bucurie mai mare decât momentul în care am ajuns la West Ham, în ianuarie 2010. David a avut o conexiune specială cu clubul. Mereu a vrut ce e mai bun pentru formația asta, moarte lui este o pierdere pentru noi toți”, a declarat celălalt coacționar, David Sullivan, pentru site-ul oficial al grupării londoneze.

It is with deep sadness that West Ham United FC confirm that Joint-Chairman David Gold passed away peacefully this morning following a short illness.

