Doliu imens! Un mare actor s-a stins din viață. Toată lumea îl iubea

Este doliu uriaș în lumea filmului, după ce cunoscutul actor Philip Baker Hall s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Decesul a fost anunțat de către scriitorul Sam Farmer într-un mesaj pe contul său de Twitter.

„Vecinul meu, prietenul meu și unul dintre cei mai înțelepți, mai talentați și mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată, Philip Baker Hall, a murit liniștit noaptea trecuta”, a fost mesajul de pe rețeaua de socializare.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT

— Sam Farmer (@LATimesfarmer) June 13, 2022